دعماً لمشروع «داري}..مجلس الوزراء يضيف تريليون دينار إلى صندوق الإسكان

وافق مجلس الوزراء على إضافة تريليون دينار إلى رأسمال صندوق الإسكان العراقي لدعم مشروع “داري” الخاص بتوزيع قطع أراض سكنية بين المواطنين. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

وجرى خلال الجلسة، استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وتوفير اللقاحات عبر منافذ التلقيح.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية: قيام وزارة المالية بصرف (3) مليارات دينار إلى وزارة الصحة من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، ككلف علاجية؛ لعلاج عدد من جرحى التظاهرات في المستشفى الألماني (Vivants)، استثناءً من الضوابط والتعليمات النافذة، وبرنامج الاستقدام، والإخلاء الطبي.

ووافق المجلس على زيادة رأس مال صندوق الإسكان العراقي بمبلغ 1 تريليون دينار ليكون رأس المال الكلّي 2 تريليون دينار، يسدد من وزارة المالية، بحسب ما جاء في قرار مجلس أمناء صندوق الإسكان، استناداً إلى أحكام المادة (1/ثانياً)، من قانون صندوق الإسكان العراقي (32 لسنة 2011).

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (137 لسنة 2021)، ووافق على قيام شركة (النفط الوطنية) بالدخول كشريك ممول مع شركة (توتال) في مشروعها العملاق في البصرة، ودعم قيام شركة (النفط الوطنية) بممارسة النشاط التجاري؛ لتعظيم الإيرادات، والعوائد المالية للموازنة العامة، وصادق المجلس على مجموعة قرارات تستهدف تعظيم قدرات إنتاج النفط والغاز، من قبل شركة (النفط الوطنية) في الحقول الجنوبية. وتمت الموافقة على استثناء مشروع ماء تازة في محافظة كركوك من الإجراءات المبينة في قرار مجلس الوزراء (259 لسنة2021)، الخاص بتوجيه دعوات مباشرة إلى شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ للأسباب المثبتة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المرقم بالعدد (م.خ/679) المؤرخ في 29 أيلول2021.