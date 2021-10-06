عمدة الحي المالي للندن : شركاتنا ترغب بشدة في تنفيذ مشاريع حيوية بالكويت

لندن – «كونا» : أكد عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد وليام راسل، رغبة الشركات البريطانية واستعدادها للمساهمة في تنفيذ مشاريع حيوية بدولة الكويت.

وقال اللورد راسل في لقاء مع «كونا»، انه سيسعى خلال زيارته الرسمية للكويت اليوم الاربعاء، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن مساعدة الشركات الكويتية في التحكم في قطاع التكنولوجيا المالية «فينتاك»، وتعزيز البيئة التنظيمية او حتى فيما يتعلق بالعملات الرقمية برعاية «بنك انجلترا المركزي».

أضاف ان برنامج زيارته حافل بلقاء كبار المسؤولين الاقتصاديين وعلى رأسهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية في البلاد.

وأعرب اللورد راسل عن أمله في لقاء سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان «زيارته للكويت فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تهم البلدين».

وأشار الى ان زيارته للكويت تعتبر الاولى له منذ بداية جائحة «كورونا»، مشددا على العلاقات الخاصة التي تربط الحي المالي للندن بالكويت التي تعد من أقدم المستثمرين في المملكة المتحدة.

ولفت في هذا السياق الى ان «الزيارة فرصة أيضا للتباحث حول المشاريع المستقبلية المتعلقة بالاستثمار المستدام، وقمة الامم المتحدة للتغيرات المناخية «كوب 26» التي تعقد في اسكتلندا من 31 اكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر المقبل».

وأشاد اللورد راسل بالاستثمارات الكويتية في بريطانيا في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاع البنى التحتية والعقارات، مشيرا الى انه يرغب في رؤية مزيد من الاستثمارات الكويتية للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة والمشاريع المستدامة، فضلا عن التمويلات الخضراء التي لا تلحق أي ضرر بالبيئة.

وردا على سؤال حول مدى تأثر العاصمة البريطانية بخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، قال اللورد راسل انه متفائل بمستقبل العاصمة لندن وقدرتها على المحافظة على تميزها وجذبها للاستثمارات العالمية.

واوضح ان هناك شركات بالفعل نقلت اعمالها الى عواصم اوروبية ولكن الاغلبية مازالت موجودة لايمانها وثقتها بقوة ومستقبل الاقتصاد البريطاني.

من جانب آخر استذكر عمدة الحي المالي للندن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد، الذي قابله خلال زيارته للكويت في فبراير من العام الماضي، واصفا الامير الراحل بأنه كان «مثالا للكرم والسخاء.. جعل الكويت مركزا للعمل الانساني المشهود له عالميا».

وأكد ان مشاركة ولي العهد البريطاني الامير تشارلز في مراسم تشييع الامير الراحل، نيابة عن الملكة اليزابيث الثانية، تعكس طبيعة العلاقات الخاصة والتاريخية بين البلدين الصديقين.