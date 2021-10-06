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غداً.. آخر أيام البرلمان الحالي

غداً.. آخر أيام البرلمان الحالي

 بغداد: شيماء رشيد
بينت اللجنة القانونية النيابية، أن مجلس النواب لا يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه، لكونه صوت سابقاً على أن يحل البرلمان يوم السابع من تشرين الأول (غداً الخميس)، شريطة أن تجرى الانتخابات في موعدها.
وقال عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي في حديث : إن “البرلمان لا يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه، وإنما سيحل غداً تلقائياً شريطة إجراء الانتخابات في موعدها، وإذا ما حدث شيء منع إقامة الانتخابات، فإن البرلمان سيعود لمزاولة مهامه وإكمال مدته الدستورية”.
وأضاف أن “نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة، وبعدها تذهب للمصادقة عليها في المحكمة الاتحادية، كما سيتم النظر بالطعون المقدمة، لذلك فإن مدة انعقاد أول جلسات البرلمان الجديد غير معلومة”، مؤكدا أنه “لن يكون هناك فراغ دستوري، لأن الانتخابات إذا ما جرت فسيكون هناك مجلس منتخب”.
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