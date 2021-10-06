قواتنا الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع

بغداد: مهند عبد الوهاب

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية، مشيراً الى الوقوف بقوة أمام أي محاولة تأثير في أصوات الناخبين، بينما باشرت قواتنا الأمنية منذ فجر أمس الثلاثاء مسك مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات، وقال الكاظمي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء: “زرنا يوم الاثنين مفوضية الانتخابات، وتم إجراء المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى بها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة”، مبيناً “أننا نعمل جاهدين ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة”.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة “لجميع فئات الشعب الى المشاركة الواسعة”، مثنياً على “موقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة”، ودعا “جميع الجهات السياسية الى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين”، لافتاً الى “أننا سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير في أصوات الناخبين”.

الى ذلك أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن المنظمة الدولية ستكون شريكة للعراقيين لمنع التزوير في

الانتخابات.

وقالت بلاسخارت، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء: إن “خمسة أيام تفصلنا عن الانتخابات، وهنا نؤكد على دعوة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بضرورة الانتخابات وأهميتها”، مبينة أن “هذه الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها التحدي الاقتصادي”.

وأضافت أن “الأمم المتحدة ليست غافلة عن المخاوف والتحديات، وستكون شريكة للعراقيين”، مشددة على ضرورة “أن تكون هذه الانتخابات مختلفة عن انتخابات 2018 “.

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