كاظم الساهر يفتتح سلسلة «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي

في 15 أكتوبر الجاري، سيأسر كاظم الساهر، أحد أبرز نجوم الغناء العربي، خيال العالم بافتتاحه سلسلة «أمسيات خالدة» من قلب إكسبو 2020 دبي، في أمسية من الترفيه ستسحر القلوب وتذهل العقول.

ومن أكبر مساحة عرض في العالم، يمتدّ قطرها 360 درجة، من داخل قبّة الوصل الرائعة، يحيي كاظم الساهر حفلاً موسيقياً ساحراً سيتمّ بثّه مباشرةً ليشاهده العالم بأسره، وبعدّة خيارات.

وحرصاً من إكسبو 2020 دبي على صحة وسلامة الزوار، وتماشيًا مع عدد الوافدين وتدابير التباعد الاجتماعي، فإن الدخول إلى ساحة الوصل مخصّص للضيوف المدعوين فقط.

وبإمكان حاملي تذاكر إكسبو الاستمتاع بالأجواء المبهرة ومشاهدة العرض على شاشات عملاقة في الهواء الطلق في حديقة اليوبيل.

كما سيتمّ بث العرض على Virtual Expo، وقناة Expo TV على YouTube و عبر عدّة قنوات.

وتعبيراً عن سعادته كتب كاظم الساهر عبر حسابه في موقع التواصل تويتر: «أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين، سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي، إكسبو 2020 دبي».