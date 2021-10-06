محلل سياسي: لا بديل عن المشاركة في الانتخابات رغم المؤشرات السلبية.. هذا ما يهدد نزاهتها

أكد المحلل السياسي طارق المعموري، الثلاثاء، أن الشعب العراقي لا يمتلك بديلاً آخر للتغيير في العراق سوى المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة والتي طالب بها متظاهرو ‹تشرين› وفق شروط معينة لم يتحقق بعضها، ورغم ذلك لا بديل عن المشاركة بها.

وأوضح المعموري ، أن «الشروط التي قدمت هي السيطرة على المال السياسي وكذلك السلاح خارج إطار الدولة، وهذا ما لم يتحقق، حيث نرى دوراً كبيراً للمال السياسي اليوم، والسلاح خارج إطار الدولة بات أكثر قوة من الفترة الماضية، وأصبح أكثر قوة من سلاح الدولة ذاتها».

طارق المعموري

مبيناً بأن «تلك المعطيات تهدد نزاهة الانتخابات وتدفع الكثيرين للتشكيك بنتائجها، وقد تكون المشاركة بها صغيرة نسبياً ولكن الانتخابات التي تليها سوف تكون المشاركة أوسعـ حيث يدرك الجميع أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المتاح للتغيير».

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