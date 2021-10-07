أبرز معاقل الإحتجاج في‮ ‬العراق.. مقاطعة الإنتخابات خيار شباب الناصرية بسبب السلاح والمال السياسي

‮ ‬الناصرية‮ – (‬أ ف ب‮) – ‬كان‮ ‬يفترض أن‮ ‬يكون العاشر من تشرين الأول الجاري‮ ‬التاريخ الذي‮ ‬يدلي‮ ‬فيه أنس أحمد البالغ‮ ‬21 عاماً،‮ ‬بصوته للمرة الأولى،‮ ‬لكنه قرر عدم المشاركة في‮ ‬الانتخابات المبكرة على‮ ‬غرار الكثير من الشباب الذين شاركوا في‮ ‬تظاهرات تشرين‮ ‬2019‮.‬

ويقول أحمد من الناصرية‮ ‬،‮ ‬مبررا قرار المقاطعة،‮ “‬الانتخابات في‮ ‬العراق تتم تحت وطأة السلاح والمال السياسي‮”.‬في‮ ‬المدينة التي‮ ‬تقع على بعد‮ ‬350‮ ‬كيلومتراعن بغداد،‮ ‬الفقر الشديد وتدهور البنى التحتية ظاهران‮. ‬اختفت صور المرشحين وارتفعت مكانها صور شباب قتلوا خلال قمع الاحتجاجات التي‮ ‬اندلعت في‮ ‬تشرين الأول‮ ‬2019‮ ‬مطالبة بإصلاح الاقتصاد ووضع حد للفساد وبحلول للأزمة المعيشية‮. ‬

كذلك خطف عدد من ناشطي‮ ‬الناصرية،‮ ‬ولم‮ ‬يعرف مصير كثيرين.بعد عامين على الاحتجاجات‮ ‬غير المسبوقة في‮ ‬العراق التي‮ ‬شكّلت فئة الشباب الغالبية الساحقة فيها،‮ ‬وكانت مدينة الناصرية البالغ‮ ‬عدد سكانها نصف مليون نسمة،‮ ‬قلبها،‮ ‬يرى الكثير من الشباب أن الانتخابات المبكرة لا تلبي‮ ‬طموحهم‮. ‬ويقول كثيرون إنهم‮ ‬يخشون اختطاف أصواتهم بسبب السلاح المتفلت والفساد والتبعية للخارج كما‮ ‬يؤكدون،‮ ‬بينما قرّر البعض مقاطعة الاستحقاق الذي‮ ‬اتخذت حكومة مصطفى الكاظمي‮ ‬قرارا بإجرائه في‮ ‬وقت مبكر عن موعده لامتصاص‮ ‬غضب الشارع‮.‬

من مقهى الأدباء في‮ ‬وسط المدينة،‮ ‬يروي‮ ‬أحمد الذي‮ ‬تخرّج هذا العام من كلية الاقتصاد والإدارة،‮ ‬ويملك أملاً‮ ‬ضئيلاً‮ ‬بإيجاد عمل في‮ ‬بلد تطال فيه البطالة شابين من كل خمسة،‮ “‬لا أستطيع أن أنتخب والكاتم‮ (‬المسدس‮) ‬فوق رأسي‮ ‬وأن أعبر عن رأيي‮ ‬والكاتم فوق رأسي‮”.‬

كانت الاحتجاجات محطة مفصلية في‮ ‬حياته،‮ ‬لكنه‮ ‬يعتبر أن‮ “‬الانتخابات‮ ‬غير مجدية في‮ ‬العراق أصلاً‮. ‬فهنا لا عملية ديموقراطية طبيعية في‮ ‬ظل سلاح متفلت ومال حزبي‮ ‬متفلت‮”.‬قبل انتفاضة‮ “‬تشرين‮”‬،‮ ‬لم‮ ‬يكن أحمد‮ ‬يأبه بالسياسية‮. ‬اليوم،‮ ‬ينتمي‮ ‬الى حزب البيت الوطني‮ ‬العراقي‮ ‬الذي‮ ‬يقدّم نفسه على أنه منبثق من الاحتجاجات،‮ ‬وقد اختار الحزب عدم تقديم مرشحين الى الانتخابات المبكرة‮.‬

شخصية عادية

ويروي‮ ‬الشاب لوكالة فرانس برس‮ “‬كنت شخصاً‮ ‬عادياً،‮ ‬أذهب إلى الكلية،‮ ‬أعود إلى البيت،‮ ‬أراسل صديقتي،‮ ‬أدرس،‮ ‬وهكذا‮. ‬لكن بعد ثورة تشرين،‮ ‬شعرت أنه باتت لدي‮ ‬مسؤولية‮”.‬ويضيف‮ “‬شعرت أن لي‮ ‬مكانتي‮ ‬في‮ ‬المجتمع وثقلي‮ ‬في‮ ‬المجتمع،‮ ‬بات لي‮ ‬صوت‮”.‬ويتهم الكثير من الناشطين فصائل منضوية في‮ ‬الحشد الشعبي‮ ‬وموالية لإيران بالمسؤولية عن اغتيال وخطف أكثر من سبعين ناشطاً‮ ‬بينهم سجاد العراقي‮ ‬الذي‮ ‬لا تزال صوره مرفوعة حتى اليوم في‮ ‬ساحة الحبوبي‮ ‬في‮ ‬الناصرية،‮ ‬ولم‮ ‬يعرف شيء عن مصيره‮.‬

في‮ ‬28‮ ‬تشرين الثاني‮ ‬2019 وحده،‮ ‬قتل‮ ‬ 85شخصاً‮ ‬في‮ ‬الناصرية‮. ‬وتراجعت وتيرة الاحتجاجات بعد ذلك،‮ ‬لكن الغضب لم‮ ‬يهدأ‮. ‬لذلك‮ ‬يخشى المرشحون،‮ ‬لا سيما الحزبيون منهم،‮ ‬رفع صورهم في‮ ‬المدينة،‮ ‬مخافة أن‮ ‬يتم تمزيقها‮.‬

واكتفى المرشحون في‮ ‬محافظة ذي‮ ‬قار،‮ ‬ومركزها الناصرية،‮ ‬بخوض حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي‮.‬من قهوة الأدباء،‮ ‬يقول حيدر جعفر البالغ‮ ‬من العمر‮ ‬23 عاماً‮ ‬وهو صديق أنس،‮ ‬لوكالة فرانس برس إنه من‮ “‬الصعب لأي‮ ‬مرشح أن‮ ‬يرفع صوره في‮ ‬الناصرية لا سيما بعد تشرين والمجازر التي‮ ‬وقعت فيها‮. ‬قد‮ ‬يعتبر البعض أي‮ ‬مرشح شريكا في‮ ‬قتل أصدقائهم‮”.‬

ويتذكر جعفر‮ ‬يوم‮ ‬28‮ ‬تشرين الثاني‮ ‬2019‮ ‬قائلاً‮ “‬كنا قبل ذلك بليلة نضحك ونتسامر مع أصدقائنا‮. ‬فجراً،‮ ‬حصل ما حصل ووصلنا خبر استشهادهم‮. ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬لأحد بعمرنا أن‮ ‬يرى أصدقاءه مغطين بالدماء وموتى‮. ‬صحيح،‮ ‬نحن تظاهرنا بإرادتنا لكن ذلك لا‮ ‬يبرر قتلنا ونحن بمقتبل العمر‮”.‬

ورغم أن جعفر خريج كلية التمريض،‮ ‬لكنه‮ ‬يعمل بتوزيع المنتجات التجميلية على المتاجر في‮ ‬انتظار تعيينه في‮ ‬وظيفة حكومية‮. ‬أدلى بصوته في‮ ‬العام‮ ‬2018‮ ‬لكن الأحداث التي‮ ‬تلت في‮ ‬البلاد أوصلته إلى نتيجة المقاطعة هذا العام.ووعدت الحكومة التي‮ ‬وصلت الى السلطة في‮ ‬أيار‮ ‬2020‮ ‬على أساس أنها ممثلة لصوت المحتجين‮ “‬بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال ستة أشهر،‮ ‬لكننا لم نر شيئاً‮”‬،‮ ‬وفق حيدر‮.‬

ويقول المصور الفوتوغرافي‮ ‬حيدر كاظم الذي‮ ‬ينوي‮ ‬مقاطعة الانتخابات أيضا،‮ “‬كل الأحزاب تابعة للخارج،‮ ‬منها ما هو تابع لإيران أو للولايات المتحدة وليس لها ولاء للعراق‮. ‬يقدمون مصلحة البلاد الأخرى على بلدهم‮”.‬وشكّلت الانتخابات النيابية المبكرة مطلباً‮ ‬لبعض المحتجين في‮ ‬العام‮ ‬2019‮.‬

وجود السلاح

ويقول حسين‮ “‬كنا نعتقد حينها أن الطريق الوحيد للتغيير هو الانتخابات،‮ ‬لكن كيف تجري‮ ‬انتخابات والسلاح موجود والأحزاب كلها لا تزال تملك نفوذاً‮ ‬وتملك مالاً‮ ‬سياسياً؟‮”.‬لكن هذا لن‮ ‬يمنع منتظر،‮ ‬صديقه الذي‮ ‬يدرس هندسة طبية في‮ ‬أذربيجان،‮ ‬من أن‮ ‬يتخذ موقفاً‮ ‬مؤيداً‮ ‬للتصويت.فرغم أن الشاب لا‮ ‬يرى أملاً‮ ‬كبيراً‮ ‬بالعودة إلى بلده،‮ ‬لكنه مؤمن بأن‮ “‬مستقلاً‮ ‬واحداً‮ ‬أو عشرة مستقلين،‮ ‬لو فازوا في‮ ‬الانتخابات،‮ ‬قد‮ ‬ينجحون في‮ ‬أن‮ ‬يكونوا أداة ضغط وأن‮ ‬يؤسسوا لذرة معارضة حقيقية‮”.‬لكن في‮ ‬بلد‮ ‬يتغلغل فيه الفساد بكل مفاصل الدولة وهو في‮ ‬المرتبة الـ21 على سلم الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية،‮ ‬يرد حيدر‮ “‬لا تستطيع الحكومة أن تضمن لنا نزاهة الانتخابات‮”.‬

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