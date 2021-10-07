إحباط أكبر تهديد أمني في دبي بدعم من جهاز المخابرات العامة المصرية

أكد مصدر مطلع في المخابرات المصرية أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل التقى، يوم الأمس، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية حمد سعيد سلطان عبدالله الشامسي في لقاء غير معلن؛ وعالج الطرفان آخر مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائية بين مصر والإمارات العربية المتحدة. وقدّم السفير الإماراتي، خلال هذا اللقاء، لعباس كامل شهادة شكر وتقدير لجهود المخابرات المصرية في حماية أمن إكسبو 2020 من قبل الشيخ محمد بن زايد.

ووفقا للمصدر، قدمت المخابرات المصرية، في 24 أغسطس 2021، معلومات دقيقة جدا إلى المخابرات الإماراتية حول تهديد أمني من قبل فريق إرهابي كان يهدف إلى تنفيذ عملية تفجيرية في معرض إكسبو 2020 الدولي.

وكانت المعلومات المقدمة دقيقة للغاية حيث كانت تضم المكان الدقيق لإخفاء المتفجرات، وطرق نقلها إلى موقع معرض إكسبو، وتخزينها في جناح الهند الواقع في منطقة الفرص، شارع هلال الفرسان.

وصرح المصدر أنه بعد الاطلاع على هذه المعلومات المقدمة من قبل المخابرات المصرية، تمكّن جهاز الأمن الإماراتي من إلقاء القبض على الفريق الإرهابي المكون من 15 شخصا كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى دبي واستطاعوا الحصول على جواز الدخول إلى موقع إكسبو. و تم ضبط كم هائل من المتفجرات التي كانت قد نُقلت إلى جناح الهند في المعرض، كما تم العثور على قنابل داخلها وإبطال مفعولها.

إن معرض إكسبو 2020 الدولي أصبح أحد الأهداف الرئيسة للمجموعات الإرهابية، والمخابرات المصرية كانت ولاتزال تتعاون مع أبوظبي بشكل جيد لحماية أمن هذا المعرض الدولي وإحباط المخططات الإرهابية. والجدير بالذكر أن جناح الهند في المعرض يقع في جوار جناح إسرائيل، ولعل الإرهابيين كانوا ينوون استهداف الجناح الإسرائيلي نظراً للتطبيع الأخير مع الدول الخليجية وتداعيات هذا التطبيع على أمن المنطقة.

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