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إنجاز معاملات الجرحى وذوي الشهداء إلكترونياً

إنجاز معاملات الجرحى وذوي الشهداء إلكترونياً

 بغداد: جنان الاسدي
اعتمدت مديريَّة شؤون الجرحى والشهداء في وزارة الداخلية برامج إلكترونية لإنجاز المعاملات المروجة في غضون  24 ساعة، بينما اعلنت توزيع اكثر من 14 الف قطعة ارض بين هاتين الفئتين، وتخصيص 10 % من الدرجات الوظيفية لذوي الشهداء.وقال مدير شؤون الجرحى والشهداء في الوزارة زامل الساعدي : إنَّ “المديرية اتخذت جملة من الاجراءات اسهمت بانجاز المعاملات المروجة لذوي الجرحى والشهداء في غضون 24 ساعة، وذلك تثمينا لدورهم البطولي في الدفاع عن الوطن”.وبين أنَّ “الاجراءات شملت الاستعانة بالبرامج الالكترونية لانجاز المعاملات التي تُرسل عبر البريد الالكتروني لجميع الجهات المعنية داخل المديرية، ويتم التوقيع عليها إلكترونيا، وبذلك تم اختزال الوقت والجهد بالنسبة للمراجعين”، لافتاً إلى أنَّ “المديرية تعد الجهة الاولى التي تعمل بهذه الطريقة”. واشار الساعدي إلى “تشكيل مكتب تنسيقي في ثمانية مستشفيات ببغداد يقوم بمتابعة حالات الجرحى وابداء التسهيلات اللازمة لعلاجهم، فضلا عن متابعة جثامين الشهداء وتسليمها إلى ذويها واصدار شهادات وفاتهم”.
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