استطلاع رأي يتوقع حصد الديمقراطي الكوردستاني حتى 32 مقعداً في البرلمان العراقي

رجّح مركز الرافدين للحوار، في استطلاع للآراء، أن يحصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني حتى 32 مقعداً في البرلمان العراقي، في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها يوم الأحد المقبل.

ويهدف الاستطلاع وفق المركز، إلى تحقيق جملة من الأهدف، منها:

– رصـد آراء الناخبيـن حـول تفضيلاتهـم الانتخابية على صعيـد الأحزاب السياسـية، بعيـدا عـن تفضيلات الأشخاص

– التعرف على احتمالات النجاح الانتخابي للقوى الرئيسة المتنافسة، على أن يشـمل التوقـع المقاعد الــ 320 المتنافس عليها بشـكل عام.

– رصد التأثيرات المحتملة للنظام الانتخابي على القوى النسـبية للأحزاب المتنافسة واحتمالات تأثرها أو اسـتفادتها منه.

لقـد تـم تقسـيم العـراق إلى 84 دائـرة انتخابيـة تضـم 29.24 مليـون ناخـب، لانتخاب 329 نائبا في البرلمان القـادم، ومـن المتوقع أن تشـهد الانتخابات تنافساً محموماً، بسـبب نظـام الدوائر الانتخابية التـي تتبايـن مـن حيـث السـعة وعـدد الناخبين وعـدد المرشحين.

يقول مركز الرافدين إنه قام بتوزيع 5700 اسـتمارة اسـتبيان في عموم محافظات العراق الثمانية عشـرة، وزعت بالتسـاوي على المحافظـات (مـا عـدا بغـداد) بمعـدل 300 اسـتمارة لـكل محافظـة، وقـد شـملت الأشخاص الذيـن يحـق لهـم المشاركة (بعمـر 18 سـنة فأكثـر) في حين بلـغ حجم عينـة بغداد 600 اسـتمارة.

وتم إجراء الاستبيان عبر الفرق الميدانية بواقع 4 – 5 أشخاص في كل محافظة، عدا بغداد التي كان فريقها 10 أشخاص.

ووفق الاستبيان، فقد أكد 37.2% من المستطلعة آراؤهم أنهم سيشاركون في الانتخابات.

وخلص الاستبيان، إلى أن الأحزاب الكوردية ستحصد ما بين 43 – 61 مقعداً برلمانياً، وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الصدارة.

حيث أظهرت نتائج الاستبيان أن الديمقراطي الكوردستاني سيحصد ما بين 24 – 32 مقداً في البرلمان العراقي في انتخابات الأحد المقبل.

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