الاستخبارات العسكرية وقوة برية تشتبك مع تاجري مخدرات في الرطبة بالانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، ان قواتها وقوة برية اشتبكت مع تاجري مخدرات في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وأفادت المديرية في بيان أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود تجار للمخدرات في حي الانتصار بالرطبة الانبار”.

وذكرت أنه “تم على اثرها وبالتعاون مع قوة من كتيبة استطلاع الفرقة وقسم المخدرات بالتوجه نحو الهدف”، مبينةً أنه “حال وصول القوة الى المكان المحدد تم فتح النار عليها من قبل اثنين من تجار المخدرات الامر الذي اضطرها للرد عليهم بكثافة ادت الى اصابة احد التجار والقبض عليه بينما لاذ الاخر بالفرار وما زالت قواتنا تتعقبه”.

وأكملت: “أثناء تفتيش المكان تم ضبط عجلة نوع بيك آب تستخدم لنقل المخدرات وبداخلها مسدس و3 كغم و200 غم من مادة الحشيشة”، مردفةً أنه “جرى بعدها تسليم التاجر والعجلة والمواد الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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