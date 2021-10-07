العد التنازلي لاقتراع تشرين.. مخاوف التزوير ما زالت قائمة

أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر، اليوم الأربعاء، ان المخاوف من تزوير الانتخابات ما زالت قائمة كما ان عمليات شراء الاصوات مستمرة، وفقا لقوله.

وقالت جودت في تصريح ، إن “الأحزاب المتنفذة لديها مال سياسي كبير والذي تم استخدامه في شراء ذمم الناخبين من خلال تقديم خدمات او هدايا على نطاق واسع”، مشيرة إلى أن “هذه الممارسات ستخلق خللاً في التوازن يميل لصالح الأحزاب الكبيرة على حساب المرشحين المستقلين الذين لا يملكون المال”.

ودعت المواطنين إلى “الامتناع عن بيع اصواتهم لأن المرشح الذي يشتري الأصوات هو من باع ضميره وذمته اولا وبالتالي لن يكون همه البلد والشعب في حال فوزه في الانتخابات”.

وبشأن استعدادات المفوضية لاجراء الانتخابات أكدت جودت أن “استنفار القوات الأمنية قبل يوم الاقتراع تبعث برسالة اطمئنان على ان الوضع تحت السيطرة والامور تجري كما تم التخطيط لها”. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط