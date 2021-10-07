اللامساواة بين اشكال الحياة الإنسانية

ترجمة د زهير الخويلدي

“بين الطبيعية والإنسانية، في منتصف الطريق بين بيريك وأدورنو ، يقترح ديدييه فاسين النظر في حياة البشر وفقًا لمتغير التقييم الممنوح لهم من البيئة الاجتماعية. ثم يتم استبدال أخلاق الرحمة بالمطالبة بالعدالة.

الحياة مشكلة قديمة، أعيد تعريفها في الفلسفة المعاصرة من قبل مؤلفين مثل أرندت، كانغيلام، فوكو، أو أغامبين بقدر ما أعيد تعريفها بواسطة الأنثروبولوجيا التي تتعامل مع هذا السؤال من خلال حشد منهجيات مختلفة. يقدم ديدييه فاسين في مقدمته وجهة نظر تركيبية لهذا التكوين المعرفي المميز بالتوتر بين مفهومين للحياة، يُنظر إليهما إما على أنهما ظاهرة بيولوجية “تجلب الإنسان إلى مجموعة كبيرة من الكائنات الحية”، أو كظاهرة تتعلق بالسيرة الذاتية، تصور الإنسان على أنه “كائن حي استثنائي من حيث أنه قادر على الوعي واللغة” في حين أن الفلاسفة القدامى والكلاسيكيين (أرسطو، لايبنيز ، ديكارت ، كانط) يقتربون من هذه الأبعاد من إطار مشترك ، يبدو أن النهج ثنائي التفرع ساد منذ القرن التاسع عشر ، لا سيما في العلوم الاجتماعية. يهتم عمل دراسات العلوم والتكنولوجيا بـ “الأحياء” بينما ينظر الآخرون إلى الوجود البشري كما يعيشون. يعمل مثل Vita. الحياة في منطقة هجر بقلم جيه بيل أو مواطنون بيولوجيون معرضون للحياة بعد تشيرنوبيل بقلم أ. تحاول بيترينا بالتأكيد الجمع بين مقاربتين وصفهما المؤلف بأنهما “طبيعي” و “إنساني”، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتطوير منهجية قادرة على فهم ظاهرة في واجهة الطبيعي والاجتماعي. يؤكد فاسن على الطابع الذي لا يمكن الاستغناء عنه للمسوحات التجريبية لاستكشاف السياقات الملموسة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) التي تتكشف فيها حياة الإنسان. من خلال وضع نفسه تحت رعاية بيريك وأدورنو ، فإن عالم الأنثروبولوجيا هذا ، الذي تدرب لأول مرة في الطب ، يطور وجهة نظره من المسوحات الميدانية التي أجراها في جنوب إفريقيا وفي فرنسا بين سكان “البدو الرحل” – مصطلح عام للمهاجرين واللاجئين ، طالبي اللجوء. تشير الإشارة إلى نمط الحياة للتوظيف إلى مشروع بيريك لبناء عمل مثل اللغز، وهو جهاز لالتقاط الواقع حيث تسلط كل قطعة الضوء على التفاصيل التي يعتمد معناها على الكل الذي يساهم في صنعه. وبالمثل، فإن الحالات التي درسها د. فاسين تهدف إلى زيادة العمومية، لا سيما من خلال الحوار مع الفلاسفة. العنوان الفرعي “تعليمات نقدية” هو تكريم لمدرسة فرانكفورت، ولا سيما الاخلاق الصغرى. مقال عن الحياة المشوهة لأدورنو ، وهو كتاب يضع فيه. بغض النظر عن الظروف – الكتاب يجمع “محاضرات أدورنو” التي ألقيت في فرانكفورت – فإن البعد النقدي للمدرسة الفكرية الألمانية يقع في قلب العمل الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفضيحة السياسية بقدر الفكري لعدم المساواة الحياة البشرية، وأكثرها حرمانًا من كونها عرضة للإقصاء والاغتراب أكثر من غيرها. يقترح الكاتب تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال إعادة صياغة الأسئلة المتعلقة بالوجود البشري: السؤال الذي أطرحه ليس: كيف نعيش؟ أو: كيف نعيش؟ بل هو: ما هي القيمة التي نعطيها للحياة البشرية كمفهوم مجرد. ومرة أخرى: ما هو تقييمنا لحياة البشر باعتبارها حقائق ملموسة؟ إن أي انحراف، ومن باب أولى، أي تناقض بين تقدير الحياة بشكل عام واستهلاك بعض الأرواح خاصة، يصبح ذا أهمية للتوترات في الاقتصاد الأخلاقي للحياة في المجتمعات المعاصرة. أصالة النهج المعتمد هي تحديد كيف يحدد “الاقتصاد الأخلاقي للحياة” الإجراءات الفردية والجماعية. من خلال التأكيد على التكامل بين الخيارات الفلسفية والأنثروبولوجية دون إجبار المرء على الاختيار بينهما، يتم نشر الحجة حول ثلاثة مفاهيم رئيسية – أشكال الحياة وإيتيقا الحياة وسياسة الحياة – والتي تعمل كمدخلات تجريبية (“يقدم كل منهم حقيقة أنثروبولوجية عن الحياة”). في نهاية هذه الرحلة الاستنتاج هو أن “التقييم الفعال للحياة يتناقض مع التقييم المجرد للحياة، حيث أننا نعطي الوجود الإنساني معادلاً نقديًا متغيرًا وفقًا للفئات الاجتماعية وأننا نعتبر أن البعض يستحق أقل من البعض الآخر للعيش. ”

الترحال القسري كشكل من أشكال الحياة

عند تقاطع الأنثروبولوجيا والفلسفة، تحدد فكرة “أشكال الحياة” فضاء معرفيًا، أساسيًا للتفكير المعاصر، يتقاطع مع الانقسام المذكور أعلاه. من قراءات فيتجنشتاين ، وعلى نطاق أوسع ، الخيارات الأنثروبولوجية ، يمكن النظر إلى هذه الأشكال من منظور طبيعي أو إنساني ، اعتمادًا على ما إذا كان يُعتقد أنها تحدد سياقات ثقافية عالمية أو خاصة. إعادة قراءة كانغويلهيم وأغامبن يعقد هذا البديل، باتباع خط توتر ثلاثي يتخطى مفهوم شكل الحياة: عالمي / خاص؛ بيولوجي / سيرة ذاتية؛ تدريب قانونى. ولإعطاء مثال على ذلك، يقترح المؤلف إجراء تحقيق في “شكل من أشكال الحياة يطارد خيال المجتمعات المعاصرة: الرُحل غير المستقرون عبر الوطنيون – اللاجئون أو المهاجرون أو طالبو اللجوء أو الأجانب غير الشرعيين”. غابة كاليه بين اللاجئين الشباب من سوريا أو أثبتت جنوب إفريقيا مع نساء مهاجرات من أصل زيمبابوي أنه على الرغم من الاختلافات، فإن هؤلاء الأشخاص “يشتركون في نفس شكل الحياة. هذا هو شكل الحياة للأجانب المتجولين … “. حتى لو تم تحديد الأوضاع القانونية المختلفة رسميًا (طالبو اللجوء والمهاجرون والمهاجرون غير الموثقين) ، فإن الشهادات التي تم جمعها تكشف عن سمات مشتركة تحدد ملامح الحياة الضعيفة وغير المستقرة التي تشترك في تجارب مشتركة: الاضطهاد والنقص في البلدان الأصلية ، والاختلالات البيروقراطية والفساد والعنف في البلدان المضيفة. تعبر قصص الحياة عن كيف يتحد القلق اليومي بشأن بقاء الجسم البيولوجي مع طرق جديدة للتنشئة الاجتماعية – سواء داخل المجموعات البدوية أو في العلاقات المزورة مع المجتمعات المضيفة.

آداب الحياة وتقديرها كخير أسمى

يتم استخدام نفس الطريقة لإعادة تعريف المفهوم من خلال مواجهته بالحالات التجريبية للتفكير في مسألة الأخلاق. بدلاً من التساؤل عن ماهية الحياة الجيدة، يتساءل المؤلف “كيف أصبحت الحياة هي الخير الأسمى في المجتمعات المعاصرة”. من أجل عدم البقاء محاصرين في التناقض بين أنثروبولوجيا النظم الأخلاقية وأنثروبولوجيا الموضوعات الأخلاقية، يقترح دراسة “الأسئلة الأخلاقية والقضايا الأخلاقية” بشكل ملموس والانتقال من التفكير في “الحياة الأخلاقية” إلى تأمل في “أخلاقيات الحياة”، أي الديناميكيات التاريخية والاجتماعية السياسية التي تشارك، بشكل ملموس، في تقييم حياة الإنسان. يكشف التحليل المقارن لتسوية أوضاع المرضى الأجانب في فرنسا وعلاج مرضى الإيدز في جنوب إفريقيا عن توتر قائم بين “بعدين للحياة، أحدهما اجتماعي وسياسي والآخر مادي وبيولوجي، والثاني يميل الآن أكثر فأكثر. غالبًا لتتغلب على الأول “. حقيقة أن معدل الاعتراف بوضع اللاجئ في فرنسا قد ارتفع في غضون عقود قليلة من 90٪ إلى 10٪ ، في حين أن عدد الأشخاص الذين تم تنظيمهم “لأسباب إنسانية” قد زاد بشكل كبير (وصل إلى 8000 شخص في عام 2005) يشير إلى أن ” لقد حدث تحول في أخلاقيات الحياة. تنخفض قيمة الحياة كحقيقة اجتماعية وسياسية بينما تزداد قيمة الحياة كحقيقة طبيعية وبيولوجية “. في جنوب إفريقيا، يواجه الوضع المأساوي لوباء الإيدز وصعوبة توفير العلاج لجميع السكان أخلاقين، أخلاقيات النشطاء والأطباء الذين “تهم كل حياة” وأخلاقيات أولئك المسؤولين عن الصحة العامة الذين الجهد المبذول لبناء نظام طبي فعال، وإعطاء أهمية أكبر للصالح العام بدلاً من المنفعة الفردية: “كانت الضرورة النهائية، بالنسبة للبعض، تأكيد قيمة كل حياة، وبالنسبة للآخرين، الدفاع عن المساواة بين جميع الأرواح. “. إن اختيار إتاحة الأدوية للجميع دون أن يضمن، على مستوى النظام العام، متابعة العلاجات المقدمة يثبت أن هذا هو الخيار الأول الذي ساد.

وهكذا يتم تسليط الضوء على سمة مميزة للعالم المعاصر: “الشرعية البيولوجية”، أي “الاعتراف بالحياة باعتبارها الصالح الأعلى باسمه يمكن، في الحالة الأخيرة، تبرير أي فعل”. لفهم الينابيع بشكل أفضل، يعكس د. تشرح أعمال طلال أسد وبنو برغو، على سبيل المثال، كيف يمكن أن تصبح الحياة – أي إمكانية سحبها – في بعض الحالات سلاحًا. تختتم نهاية الفصل بتحديد الطفرات في العمل في المجتمعات الحالية: المواطنة البيولوجية تقيد فضاء الحقوق الاجتماعية، الأهمية المتزايدة الممنوحة للحياة المادية كثيرًا ما تكون مصحوبة بتدهور في الحياة. أهمية الحياة السياسية، شرعية الطوارئ الإنسانية تقلل من قوة المطالبة بالعدالة الاجتماعية، التبرير الواضح لإنقاذ الأرواح يجعل معنى التضحية بحيات المرء من أجل قضية غير واردة.

سياسة الحياة والمعاملة غير المتكافئة لحياة البشر

يتمثل التحدي في الفصل الأخير في استكشاف الفجوات، وحتى التوترات، بين القيم التي تدافع عنها أخلاقيات الحياة الجديدة والتقييم الملموس لحياة الإنسان في “سياسات الحياة”. يهدف هذا التعبير إلى تمييز نفسه عن الأساليب المتبعة في أعقاب السياسة الحيوية، وهي فكرة فوكو ينتقدها د. الهدف بعد ذلك هو وضع معايير، أكثر أو أقل وضوحًا، والتي تنظم على نطاق المجتمعات، والأنظمة التي يصبح فيها عدم المساواة مقبولًا، بل وحتى طبيعيًا. يوضح تفسير الأنساب كيف جاءت قيمة الحياة منه. إن التنمية المقنعة للغاية مكرسة لسعر الحياة وإنشاء أنظمة التكافؤ بين الوجود البشري والقيم النقدية في مخططات التأمين أو المؤسسات التي توزع التعويضات على فئات مختلفة من الضحايا. يكشف النهج الإثنوغرافي عن التسلسل الهرمي الأخلاقي في العمل في تقييم حياة الإنسان. صفحات جميلة جدا مكرسة للموت الاجتماعي ومتوسط العمر المتوقع. يوضحون أن التعامل مع الحياة الفردية يفترض دائمًا تنظيمًا اقتصاديًا وسياسيًا أوسع. بشكل متماثل، يجب أن تجعل قراءة الإحصاءات دائمًا من الممكن فك رموز المعاناة التي يعاني منها بعض السكان الذين يتم التعامل معهم بشكل غير متساوٍ – المصير المخصص للسكان الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة يشكل مثالًا مثيرًا.

أنثروبولوجيا الحياة: مشروع مستحيل؟

في الختام، يعيد د. فاسين التأكيد على رغبته في كتابة “دليل مستخدم حاسم” من المرجح أن يوجه الإجراء: إن النظر في الحياة من منظور عدم المساواة يوفر بالتالي وضوحًا جديدًا للعالم الاجتماعي، ولكن أيضًا إمكانات جديدة. التدخل. إنه يسمح لنا بالانتقال من التعبير عن التعاطف إلى الاعتراف بالظلم. على المستوى النظري، يعد كتابه مساهمة حاسمة في مجال أنثروبولوجيا الحياة التي يعتبر د. مصطلحات سلبية للغاية لوصف مثل هذا المشروع المقارن الذي سيكون في نفس الوقت “غير محتمل”، “محكوم عليه بالفشل”، باختصار “مشروع مستحيل” فقط. ومع ذلك، يشهد عمله على أهمية التحقيقات التي تؤسس الروابط بين المفاهيم التي لدى البشر عن الحياة (مفاهيمهم ومفاهيم غير البشر) والسياقات الاجتماعية والتاريخية والسياسية. في هذا المسار، يبدو أنه من المشروع تمامًا، دون الانغماس في النزعة الثقافية، مقارنة مفاهيم الحياة السائدة في المجتمعات المتميزة للغاية، الغربية وغير الغربية، التقليدية وغير التقليدية. يمكننا بالتأكيد أن نتفق مع المؤلف في الحكم على عدم كفاية مشاريع أنثروبولوجيا الحياة المستوحاة من الظواهر (لكن ثروة المسوحات الإثنولوجية التي، على وجه التحديد، تحاول ربط نظريات الحياة بالمنظمات الاجتماعية والتقنية والسياسية، من جانبي، يبدو لي أنه من المشروع تمامًا الانخراط في مشروع الأنثروبولوجيا الاجتماعية للحياة – مع دعوة مقارنة: في الحوار الذي يجب أن يُقام بين العمل الذي يتم إجراؤه حول أشكال الحياة أو سياسات الحياة، من الضروري إذن تفعيل التحقيقات التي تُجرى في المجتمعات التقليدية. فوائد مثل هذا النهج ذات شقين. من ناحية أخرى، تعلم كيف يتم تصور الحقائق التجريبية التي تغطيها مفاهيم أشكال الحياة وأخلاقيات الحياة وسياسة الحياة خارج الغرب، ضمن منظمات اجتماعية متميزة للغاية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التفكير في الطريقة التي تُفهم بها ظاهرة معقدة مثل الحياة من المفاهيم غير الغربية. من ناحية أخرى، من منظور أكثر ديناميكية وتاريخية، فإن مواجهة تنوع نظريات الحياة والسياقات الاجتماعية والسياسية تساعد على فهم أن البدو الرحل لا يعاملون فقط بشكل غير عادل: إنهم أناس يختبرون، في أجسادهم، طرق مختلفة لتصور حياتهم الفردية في تعددية المنظمات الاجتماعية التي يتعلمون العيش فيها.” بقلم بيريج بيترو

المصدر

Didier Fassin, La vie. Mode d’emploi critique, Paris, Le Seuil. 2019,192 p.

الرابط

Perig Pitrou, « L’inégalité des vies humaines », La Vie des idées , 11 novembre 2019. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Didier-Fassin-La-vie-Mode-emploi-critique.html

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