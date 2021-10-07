تعرضت للضرب والتعذيب .. العثور على جثة طفلة تبلغ 5 سنوات في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية عليها اثار خنق وتعذيب في بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة المقدم عزيز ناصر، إن “مفارز شرطة بغداد عثرت على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات عليها اثار تعذيب وخنق، ملقاة في احدى المناطق النائية”.

ودعا “من يتعرف عليها من خلال عمرها او ملابسها او فقد طفلة خلال الأيام الماضية بنفس المواصفات مراجعة قسم شرطة الشعب التابع لشرطة بغداد وكل من لديه معلومة عن الموضوع بإمكانه ان يدلي بها وتكون هويته طي الكتمان”.

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