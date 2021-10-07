ذي قار تتطلع إلـى المزيد من الاستثمارات الروسية والصينية

ذي قار / حسين العامل

كشفت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار عن توجهات لاستقطاب المزيد من الشركات الروسية والصينية ضمن خطتها لتطوير القطاع الاستثماري وتنفيذ المشاريع الستراتيجية في المحافظة، مؤكدة ان الشركات المذكورة هي الاقرب للواقع والتطبيق كونها تعمل منذ عدة سنوات بالمشاريع النفطية في المحافظة.

وابدى وفد من مجلس الدوما الروسي وعدد من الشركات الصينية مؤخرا رغبتهم بتوسيع التعاون مع الحكومة المحلية في مجال القطاع الاستثماري، فيما وقعت شركة سي بي بي الصينية مذكرة تفاهم أولية مع الحكومة المحلية لإنشاء عدد من مشاريع البنى التحتية في المحافظة. وقال محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي خلال لقائه وفدا من مجلس الدوما الروسي ان “ادارة المحافظة على استعداد تام للتعاون مع المجلس في المجالات المشتركة، ولاسيما ما يتعلق بالجانب الاستثماري”، واضاف ان “جميع الأبواب مشرعة للاستثمار وفي مختلف المجالات”. واكد الخفاجي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه “الاستمرار في طريق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات”، مبينا ان “آفاق التعاون المثمر بين الجانبين يمكن ان تتعزز اكثر من خلال توظيف فرص الاستثمار”.

وبدوره قال رئيس وفد مجلس الدوما الروسي ان “مجالات التعاون كبيرة وسنعمل على تطويرها نحو الافضل وخاصة بعد ان لمسنا اهتمام الحكومة المحلية في تطوير القطاع الاستثماري”.

وتعمل في محافظة ذي قار عدة شركات روسية وصينية من بينها شركة لوك اويل الروسية التي تواصل العمل منذ عدة اعوام في الرقعة النفطية الاستكشافية العاشرة ضمن تحالف شركات يضم الشركة المذكورة وجابكس اليابانية، فيما تعمل شركات صينة ضمن عمليات تطوير حقل نفط الغراف ومشروع تأهيل مطار الناصرية.

وكشفت ادارة محافظة ذي قار مؤخرا عن توجهات لاستقطاب الشركات الصينية للعمل في تنفيذ مشاريع ستراتيجية وخدمية في المحافظة، وقال محافظ ذي قار في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة وحضرته (المدى) ان “محافظة ذي قار تعمل على استقطاب الشركات العالمية الرصينة للمشاركة بإعادة اعمار المحافظة، والاقرب للواقع والتطبيق حاليا هي الشركات الصينية كونها تعمل منذ عدة سنوات بالمشاريع النفطية في المحافظة”، واضاف “نأمل ان تشارك هذه الشركات في انشاء مشاريع ستراتيجية في المحافظة وتأمين الخدمات”.

يشار الى ان ادارة محافظة ذي قار، أعلنت مؤخرا، عن مذكرة تفاهم أولية مع شركة سي بي بي الصينية لإنشاء عدد من مشاريع البنى التحتية في المحافظة مقابل الحصول على كميات من النفط الخام، وذلك خلال استقبال محافظ ذي قار وفداً من إدارة الشركة برئاسة مديرها المفوض في العراق جو سياو شو.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي في محافظة ذي قار ان “التوجه لتفعيل قطاع الاستثمار في محافظة ذي قار يكتسب اهمية كبيرة في تأمين المتطلبات الحياتية للسكان المحليين في ظل ضعف اداء المؤسسات الحكومية في هذا المجال”.

وقال الناشط علي حسين لـ(المدى) ان “محافظة ذي قار ذات الكثافة السكانية العالية والتي تصنف ضمن المحافظات الاكثر فقراً ، بحاجة الى المزيد من المشاريع الاستثمارية لامتصاص البطالة التي تقدر بأكثر من 40% من القوى العاملة والخريجين”، واردف ان “مشكلة ارتفاع معدلات الفقر تتطلب هي الاخرى العديد من البرامج والمشاريع الكبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي لسكان المحافظة التي يزيد عدد نفوسها على مليوني نسمة”.

وتابع حسين ان “توفير المزيد من الفرص الاستثمارية يمكن ان يساعد على تنويع مصادر تمويل المشاريع وتجاوز الأزمة المالية الراهنة”، مشيراً الى ان “تنفيذ الخطط الستراتيجية يعتمد بالدرجة الاساس على توظيف الإمكانات الاقتصادية والبشرية المتاحة بطرق علمية، تبتكر الطرق المثلى، لبلوغ الرخاء والنمو والازدهار ورفاهية الانسان”.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد احالت في ايار المنصرم مشروع تأهيل مطار الناصرية الدولي على احدى الشركات الصينية بكلفة 367 مليون دولار. وكشفت الحكومة المحلية في حينها ان الشركة الصينية استكملت جميع خطوات التعاقد مع سلطة الطيران المدني وانها ستباشر بتنفيذ مشروع المطار خلال الاشهر القادمة.

واشار محافظ ذي قار الى ان “المطار سيكون بمواصفات عالمية تشرف على تنفيذها احدى الشركات التركية المتخصصة في هذا المجال”، لافتا الى ان “انجاز وتشغيل المطار يمكن ان يوفر 3000 فرصة عمل بصورة مباشرة فضلا عن الوظائف الاخرى في الجهات الساندة لعمل المطار ونقل المسافرين”.

وبدورها اعلنت هيئة استثمار ذي قار يوم الثلاثاء (2 شباط 2021) عن توفر اكثر من 370 فرصة استثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية السياحية والنقل والسكن وغيرها. مؤكدة منح رخص استثمارية لـ64 مشروعاً في قطاعات مختلفة خلال عام 2020، وان قيمة المشاريع المذكورة تبلغ 252 مليار دينار .

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