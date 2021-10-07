قائد عمليات بغداد يترأس مؤتمراً ختامياً يسبق أيام الاقتراع الخاص والعام

ترأس قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن أحمد سليم ، اليوم الخميس، مؤتمراً أمنياً في مقر قيادة العمليات بحضور اللواء الركن نائب القائد وقادة المقرات المتقدمة للكرخ والرصافة ورؤساء اللجان الفرعية ومدراء مكاتب المفوضية في جانبي الكرخ والرصافة، وعدد من ضباط ركن القيادة.

وذكر بيان لعمليات بغداد تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “المؤتمر نوقش فيه الاستعدادات الأخيرة للخطة الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية”. وتمت الإجراءات بحسب البيان “وفق الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة و اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، ومتابعة اكمال اطواق الحماية والاحتياطات والاتصالات الخاصة بمراكز الاقتراع وبتواجد الامرين على رأس قطعاتهم”. وفي سياق متصل وتزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، أكد البيان، إن “قطعات قيادة عمليات بغداد ، أمنت الحماية اللازمة لعملية نقل وتوزيع المواد اللوجستية الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جميع المراكز الانتخابية”. وتابع البيان، إن قيادة عمليات بغداد تسعى لتوفير البيئة الآمنة المستقرة وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية ويسر ووفق معايير ديموقراطية كفلها الدستور العراقي”.

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