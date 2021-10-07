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مسؤولالفرع الخامس يستقبل وزيرة الاسكان والاعمار

زارت المهندسة نازنين محمد وسو وزيرة الاعمار والأسكان عصر الاربعاء مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد وتم استقبالها من قبل الاستاذ شوان محمد طه مسؤول الفرع والهيئة العاملة.

وتم خلال خلال اللقاء بحث الاوضاع الحالية في العراق وإقليم كوردستان والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات النيابية التي ستجري يوم الاحد المقبل.

وفي جانب اخر من اللقاء تحدث الاستاذ شوان محمد طه عن نشاطات الفرع خلال الاسابيع الاخيرة في قيادة الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب في بغداد و واسط مؤكدا على ان الحملة الدعائية كانت افضل من الدورات الماضية من حيث التنظيم واقبال جماهيرالحزب والمواطنين الكورد في بغدادعلى التعاون بغية انجاح  الحملة.

ومن جانبها اثنت السيدة الوزيرة على الجهود المبذولة للفرع في قيادة الحملة الدعائية معلنة بصفتها قيادية في الحزب عن دعمها واسنادها للمرشحين الكورد مطالبة الناخبين البغداديين وبالاخص الكورد في بغداد المشاركة الفاعلة في الانتخابات والتصويت لمرشحي الحزب.

 

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