منتخبنا الأولمبي يهزم الإمارات ويحجز مقعده بنصف نهائي غرب آسيا

تأهل منتخبنا الاولمبي بكرة القدم، اليوم الاربعاء، لدور النصف النهائي لبطولة غرب آسيا بعد فوزه على منتخب الامارات الاولمبي.

قدم لاعبو منتخبنا الأولمبي مباراة تكتيكية ممتازة و أجبر الفريق الإماراتي الأكثر إستعدادا خلال معسكرات أوربية طويلة. كان لاعبونا الاهدئ و الأكثر حنكة بادارة الشوط الأول و نقلوا كرات سلسة و وصلوا مرمى الإمارات بكرات عرضية خطرة و كانت الكرة الثابتة احد وسائله الناجعة التي أعلنت عن الهدف الاول بالدقيقة 41 عن طريق صادق زامل و بهذا الهدف انتهى النصف الأول للمباراة.

الشوط الثاني شهد ضغط إماراتي سلبي فيه حيازة للكرة دون الوصول إلى مرمانا و اخطاره و اعتمد ليوث الرافدين على الكرات المرتدة و كانت طلعات منتخبنا الأولمبي خطرة و كان من الممكن إضافة هدف ثاني. بعدها شعر مدربنا التشيكي بخطورة المنتخب الاماراتي و ادخل أوراق هجومية و أعطى وسط الملعب جرعة حيوية جديدة و كان له ما أراد و اضاف منتظر عبد الامير من هجمة مرتدة متقنة تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 92 و يقتل المباراة و يفوز منتخبنا بهدفين على فريق التقى به قبل أقل من شهر و خسر معه بمباراتين.

بهذا الفوز تصدر منتخبنا المجموعة بغض النظر عن مباراتنا الأخيرة امام لبنان يوم السبت المقبل.