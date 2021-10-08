إيران تتغلب على الإمارات بهدف وحيد ضمن تصفيات مونديال قطر

تغلب المنتخب الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، على نظيره الإماراتي بهدف وحيد ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

وسجل اللاعب الإيراني مهدي طارمي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 71

وفي وقت سابق، خيم التعادل السلبي على مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

وضغط منتخبنا الوطني بشكل كبير على مرمى نظيره اللبناني خلال الشوط الثاني لتحقيق الفوز، إلا أن شباك لبنان لم تهتز سوى بهدف تم إلغاؤه بسبب التسلل

وحصد المنتخب الوطني بهذا التعادل نقطته الثانية ضمن المجموعة بعد تعادل مع كوريا الجنوبية وخسارة من إيران

وفي مباراة ثانية في المجموعة أقيمت اليوم، حقق الفريق الكوري الجنوبي فوزاً على سوريا بهدفين لواحد

ومع نتائج اليوم تصدرت إيران المجموعة بـ 9 نقاط من 3 مباريات تليها كوريا الجنوبية بـ 7 نقاط

وفي إطار مباريات المجموعة الثانية تغلبت السعودية على اليابان بهدف دون مقابل