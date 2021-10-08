البدوي الكاوبوي :

ميمون العراقي العراقي

الصورة على النت التالي : https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58815301

لا بد أن تثيرك الصورة , لا بد أن يثيرك الموضوع .. لكن دعنا من الموضوع وخلينا في الصورة .. بالنسبة لي أنظر إليها على النحو التالي :

هي واحدة من إثنين : إما أن تكون بدوي بعقال ودشداشة , أو أن تكون رجل كاوبوي بسدارة وربطة عُنق .. حاكم دُبي بحاجة لأكثر من ذلك , يحتاج لـ يلگ قصير وبنطلون جنز عريض من الأسفل .. لكن هذا الأمير المنخور ربما يعكس في تحور آخر شرطة ال أف بي آي الأميركية صاحبة السدارات المُكورة والنظارات الشمسية السوداء , لكنه يظل ناقصاً للنظارات السوداء هههههه تصعد تنزل سوف تظل بدوي , ولو ملكت كل أموال الدُنيا , هل تفهم ؟ لكن خانتني المشاهدة , فصاحبنا أيضاً يرتدي النظارة السوداء .. طبعاً في مناسبات كثيرة وليس بالضرورة في هذه الصورة حديث الموضوع

التساؤل هو : ما الذي يدعو مثل هذا الأمير الميلياردير على الفيلكة , على وضع نفسه في موضع سُخرية ؟ بالمناسبة : مرة ظهر ببجامة في شوارع لندن في قضية المحاكمة مع هيا بنت الحسين .. أتذكر تلك القضية بعد هروب تلك الهيا , تابعت ملك الأردن , تابعت ردة الفعل , أحاول أن أتبين ردة الفعل عما حدث للمحروسة أخته يوم وإثنين وشهر وآخر .. فلم يصدر أي رد فِعل إزاء أخته بعد الهروب من حاكم ” دُبي محمد بن راشد ” .. السؤال : كيف يكونون ملوكاً وهُم عديمي النخوة لتلك الدرجة !؟

هُنا نصل لمغزى العِقال .. هذا العِقال تحدث كوارث دامية لو سقط في مشاجرة في العراق ( العراق العشائري ما بعد 2003 ) .. ذات يوم في إحدى الزيارات للعراق سألت شخصاُ يُسمى ” جبار الأعمى ” جبار هذا لم يكن أعمى بالكامل إنما بعض الشيء , وهو يُعتبر أحد رموز تاريخ الشطرة في بيع الـ ( جت ) للخيول والحمير .. المُهم : القول في تلك الزيارة , سألت جبار هذا وهو يشتغل في وظيفة التنظيف حينها والتي لا تدر قوت العيش : ما قضية دالغة الشرف حول سقوط العِقال ؟ فأجابني بالقول : ناس لا تستحي ولا تخجل , وإلا هو العِقال أصلا مصنوع من خيط السوتلي , إنت شايف ناس تتعارك على خبط سوتلي ههههههه

الشاهد هُنا لـ حاكم دُبي : ان عقالك المصنوع من السوتلي وسدارتك المصنوعة من ال لا أدري.. إن كانتا سوف تنفعان في تعريف ماهيتك إن كانت بدوية أم غربية ؟

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