الرئيس بارزاني يدعو مواطني كركوك وشنگال وباقي ‹المتنازع عليها› إلى المشاركة بحماس في الانتخابات والتصويت لمرشحي الديمقراطي الكوردستاني

دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الخميس، مواطني كركوك وشنگال وباقي المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› إلى المشاركة بشغف وحماس في الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجرى الأحد المقبل، والتصويت لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

الرئيس بارزاني قال اليوم في رسالة، : «خلال الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي، كافأ شعب كوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمواقفه القومية والوطنية ولصموده وتضحياته. وبدعم وإسناد شعب كوردستان أصبح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (الحزب الأول) على مستوى كوردستان والعراق».

وأضاف «في هذه الانتخابات أيضاً، آمل أن يعيد شعب كوردستان دعمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني».

ومضى الزعيم الكوردي بالقول: «ومن هنا، أدعو المواطنين الأعزاء في كركوك وشنگال وبقية المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وبالذات جماهير ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تلك المناطق، أن يشاركوا بشغف وحماس في الانتخابات وأن يردوا بأصواتهم على الواقع غير القانوني المفروض على تلك المناطق. كما أدعو المواطنين الأعزاء في إقليم كوردستان وجماهير وأعضاء ومؤازري الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تأدية واجبهم القومي والوطني والتصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني».

وأردف «كما أرى أنه من الضروري أن أوجه الشكر لأعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكافة المؤسسات الحزبية التابعة لحزبنا لالتزامهم بالقيم المدنية والحضارية المثالية خلال الحملات الانتخابية لمجلس النواب العراقي».

وختم الرئيس بارزاني رسالته قائلاً: «أتمنى إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في أجواء هادئة خالية من المشكلات، وأن تسهم نتائجها في ترسيخ مبادىء الشراكة وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، وأن تحقق الإرادة الحقيقية للشعوب العراقية».

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