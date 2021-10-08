العراق والإمارات يوقعان عقداً لبناء 5 محطات كهروشمسيَّة لتوليد الطاقة

بحضور ورعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع العراق والإمارات، الأربعاء، عقداً لبناء 5 محطات كهروشمسيَّة لتوليد الطاقة، وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنَّ “توقيع العقد تم بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن الجانب الإماراتي؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى التي ستشتمل على إنتاج وتوليد (ألف) ميغاواط من أصل سعة كلية تبلغ (ألفي)

ميغاواط”.

وأضاف البيان أنَّ “هذه الخطوة كأولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة؛ للاعتماد على الطاقات البديلة، والنظيفة، والمتجددة، في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياج العراق من

الطاقة”.

وحضر مراسيم التوقيع، وفقاً للبيان، عن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنى التحتية سهيل بن محمد المزروعي والمدير التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) محمد جميل الرمحي، بينما مثل الجانب العراقي في التعاقد رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء مها

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