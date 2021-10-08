Posted on by

الفنانة سهير رمزي تكشف عدد زيجاتها المتكررة

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي عن عدد زيجاتها المتكررة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت خلال لقائها: «أول جوازة ليا من حلمي بكر، وكان عندي 16 سنة، والعصمة مكنتش في إيدي وانفصلنا بسبب رفضه دخولي التمثيل، وتاني جوازة قعدت 4 سنين».

وأضافت: «تالت جوازة كانت من رجل أعمال عربي، وقعدنا حوالي 7 سنين وسبنا بعض بسبب الغيرة، والرابعة كانت الفنان محمود قابيل واستمرت لمدة سنة واحدة وكانت سنة حلوة».

وتابعت : «خامس جوازة من رجل الأعمال سيد متولى، وقعدنا متجوزين 7 أو 8 سنين واطلقنا ورجعنا تاني، وسادس جوازة رجل أعمال سوري واستمرت أقل من سنة».

وأكملت: «والجوازة السابعة الفنان فاروق الفيشاوي، وقعدنا متجوزين 5 سنين وأطلقنا ورجعنا 3 مرات، والجوازة الثامنة علاء الشربيني والله أعلم هتكمل ولا لأ».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here