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بالوثيقة.. قرار قضائي باستقدام النائب السابق أحمد مظهر الجبوري

أصدرت محكمة استئناف كركوك،  الخميس، أمر استقدام بحق النائب السابق أحمد مظهر الجبوري.

وذكرت وثيقة صادرة من المحكمة حصلت عليها (بغداد اليوم) أن المادة التي صدرت على إثرها الاستقدام هي (431) من قانون العقوبات.

وتنص هذه المادة على:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.

كما نصت المادة 431 يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 431.

 

 

 

 

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