رئيس الجمهوريَّة: أزمة المناخ تشكّل تهديداً وجودياً لمستقبلنا

اكّد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان أزمة المناخ تشكل تهديداً وجودياً لمستقبلنا.

وقال صالح، في تغريدة على “تويتر”: “نثمن تصويت مجلس النواب على مشروع انعاش بلاد الرافدين المقدم من رئاسة الجمهورية ليكون اطارا لتطوير الستراتيجية البيئية ومواجهة خطر التغيير المناخي في

البلاد”.

واوضح، ان “ازمة المناخ باتت تشكل تهديدا وجوديا لمستقبلنا، ومن الضروري الانطلاق الان، ولا مجال للتقاعس “.

واضاف، ان ” من المرجح أن يتضاعف عدد سكاننا من 40 مليونا اليوم إلى 80 مليونا بحلول العام 2050، ويؤثر التصحر في

39 % من مساحة العراق، و54 % من أراضينا معرّضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب التملح وشح المياه في دجلة والفرات -شريان الحياة لبلدنا- والذي أدى لزحف اللسان الملحي نحو أعالي شط العرب”.

واكد، ان “العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالميا من حيث نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى ، ومن المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليارات متر مكعب بحلول العام 2035 في وقت ينخفض فيه دخلنا المالي من النفط مع تخلي العالم عن النفط، واعتماده أكثر على الطاقة النظيفة”.

واشار صالح، الى ان “انعاش بلاد الرافدين هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد المشروع على 9 برامج ستراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتشجيع الاستثمار عبر صناديق المناخ الأخضر”.

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