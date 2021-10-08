لهذا السبب .. نتفليكس تضطر إلى حذف مشاهد من مسلسل “Squid Game”

أُجبرت شركة “نتفليكس” على حذف مشاهد من مسلسل الإثارة والعنف الدموي “Squid Game” بعدما ظهر ضمن أحد المشاهد عن طريق الصدفة، رقم الهاتف الحقيقي لأحد الأشخاص، ما تسبب بتلقّيه وابلاً من الاتصالات المزعجة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ هذا المسلسل الكوري الجنوبي المؤلف من 9 حلقات حقق نجاحاً مدوياً على مستوى العالم مع بداية عرضه الشهر الماضي ومن المتوقع أن يصبح المسلسل الأكثر شعبية في تاريخ “نتفليكس”.

وفي حين تعتمد معظم البرامج والمسلسلات أرقاماً وهمية، استخدم صنّاع المسلسل عن طريق الخطأ، رقماً حقيقياً مملوكاً من رجل كوري أفاد أنّه يتلقى آلاف الإتصالات يومياً.

وفي مقابلة مع موقع “Monday Today”، قال الرجل:” يتصلون بي على مدار الساعة في النهار والليل بدافع الفضول. وهذه الإتصالات تستهلك بطارية هاتفي بشكلٍ جنوني فينطفئ.”

وتعمل شبكة “نتفليكس” حالياً على حذف المشاهد لحماية خصوصية الرجل ومعالجة هذه المسألة.

وفي سياق متصل، أشار موقع New.com.au إلى أن المشاهد لا تزال متوفرة للمشتركين الأستراليين في شبكة “نتفليكس”.

ومن جهة أخرى، تقدّمت شركة SK Broadband الكورية الجنوبية لخدمات الإنترنت بدعوى ضد “نتفليكس” على خلفية الإقبال الهائل على مشاهدة المسلسل الذي يحقق أرقاماً عالية جداً في مختلف أنحاء العالم.

وطالبت الشركة “نتفليكس” بدفع رسوم مقابل استخدام شبكتها تماماً كأمازون وفيسبوك وآبل وذكرت أن نشاط المستخدمين على شبكتها ازداد بمعدل 24 ضعفاً بين 2018 و 2021.

يُشار إلى أنّ مسلسل “Squid Game” الكوري الجنوبي هو عبارة عن 465 شخصاً ممن أثقلتهم الديون يتقدّمون للمشاركة في مسابقة غريبة جداً تتضمَّن ست ألعاب للأطفال. وينتقل الفائز إلى اللعبة التالية في حين أنّ الخاسر يفقد حياته، ومَن يصل إلى النهاية يحصل على مبلغ هائل من المال.

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