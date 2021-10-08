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مصرع عنصر من قوات البيشمركة واصابة ضابط شرقي صلاح الدين

لقي عنصر من قوات البيشمركة مصرعه فيما أُصيب ضابط بجروح في حادث سير أثناء توجههما للإدلاء باصواتهما في الاقتراع الخاص بأحد مراكز الانتخابات في قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال مدير شرطة “برايتي” في قضاء طوز خورماتو العقيد خليل محمود في تصريح صحفي إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين القضاء ومحافظة كركوك مما ادى الى مصرع عنصر من البيشمركة واصابة ضابط يحمل رتبة مقدم بنفس القوات بجروح.

وأضاف أن عنصر البيشمركة والضابط كانا قد قدما من حدود قضاء “كلار” في إدارة منطقة كرميان للمشاركة في الاقتراع الخاص.

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما فيما اصيب 39 عنصر من قوات الشرطة الاتحادية بجروح في وقت سابق من اليوم في حادث مروي مروع ناجم عن تصادم أربع مركبات على طريق محافظتي كركوك / صلاح الدين.

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