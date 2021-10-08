ملفات فساد بالأراضي.. محافظة عراقية: “مافيات” تبيع القطع السكنية بطرق غير قانونية

وقال نائب المحافظ فارس وناس في حديث: “بعد ورود شكاوى تم تشكيل لجان لمتابعة عمل وتدقيق مديرية بلدية المحافظة حول بيع الأراضي بطرق غير قانونية”.

وأضاف ان “المحافظة تمكنت من ايقاف عمليات فساد بشان ملف بيع الاراضي السكنية ضمن المادة ٢٥”، مشيرا الى “وجود مافايات وشبكات داخل المديرية تقوم بالاستيلاء على ارقام قطع الاراضي وتمنحها بطرق غير قانونية لأشخاص”.

وتابع وناس ان “الحكومة المحلية تمكنت وبشكل جيد من ايقاف الامر وابعاد جميع من كان له يد بذلك واحالة الملف للنزاهة”.