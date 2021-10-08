Posted on by

نتائج أولية.. دولة القانون والكتلة الصدرية تتصدران الاقتراع الخاص

كشف مصدر داخل مفوضية الانتخابات، عن نتائج أولية لعملية الاقتراع الخاص التي جرت في وقت سابق يوم الجمعة.

وقال المصدر  مشترطا عدم ذكر اسمه، إن النتائج الأولية، استناداً إلى الأرقام الواردة للمفوضية، تشير إلى تقدم ائتلاف دولة القانون والكتلة الصدرية في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

وأضاف أن “هناك تنافسا بين الفتح بزعامة هادي العامري وقوى الدولة برئاسة الحكيم والعبادي على المركزين الثالث والرابع في تلك المحافظات”.

وأشار المصدر إلى أن هذه النتائج أولية استناداً إلى فرز 60 بالمئة من أصوات الاقتراع الخاص.

وبلغ عدد الناخبين بالتصويت الخاص 821800 من أصل 1196524 ناخبا كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close