4 جامعات عراقية تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تحقيق عدد من الجامعات العراقية مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للتخصصات العلمية.

وقالت الوزارة في بيان إن “جامعات بغداد والتكنولوجية والمستنصرية والبصرة حققت مراكز متقدمة في تصنيف (Times World University Ranking by subject 2022) في تخصصات علوم الصحة والحياة والفيزياء والهندسة والحاسوب”.

وأوضحت أنه “بحسب نتائج التايمز فقد حصلت جامعتي بغداد والمستنصرية على تسلسل (601) على مستوى العالم في العلوم الصحية (Health Sciences) بتخصصات الطب وطب الأسنان والعلوم الصحية الاخرى من أصل 925 جامعة حول العالم، وتمكنت جامعات بغداد والبصرة والمستنصرية من تحقيق التسلسل (801) من أصل 972 جامعة عالمية ضمن علوم الحياة (Life Sciences) بتخصصاتها الزراعية والبيولوجية والعلوم البيطرية وعلوم الرياضة”.

وأضافت “في العلوم الفيزيائية (Physical Sciences) التي تضم تخصصات الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والبيئة والأرض والبحار والرياضيات والإحصاء حصدت الجامعة التكنولوجية المركز (501-600) فيما حققت جامعة بغداد التسلسل (801-1000) وجامعتا البصرة والمستنصرية المركز (+1001) من أصل 1227 جامعة عالمية”.

وفي التخصصات الهندسية فقط “حققت جامعات بغداد والبصرة والمستنصرية والتكنولوجية المركز (801) من أصل 1088 جامعة عالمية مصنفة، والتي تضم الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية وهندسة الكهرباء والإلكترونيات والهندسة العامة والهندسة الميكانيكية وهندسة الفضاء”.

وفي علوم الحاسبات “حققت جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية المركز (801) من أصل 891 جامعة عالمية”.

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