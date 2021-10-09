أبطالنا في القوات الأمنيَّة والعسكريَّة يُدلون بأصواتهم

بغداد: مهند عبد الوهاب وعمر

عبد اللطيف

وسط إجراءاتٍ أمنيَّة مشددة وانسيابية عالية، تم بنجاح أمس الجمعة 8 تشرين الأول، الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية الذي شارك فيه منذ الساعة السابعة صباحاً مئات الآلاف من قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وشريحة المواطنين النازحين والنزلاء المحكومين بأقل من 5 سنوات وأبدت القيادات الأمنية والجهات الرقابية ارتياحها لسير العملية الانتخابية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها للاقتراع الخاص في تمام الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية “مبكرة” تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى احترام حرية الناخب، وبينت أنه “في يوم الانتخابات ينبغي أن يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون، في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد”، ودعت (يونامي) “جميع الأطراف إلى احترام حرية أي عراقي في الإدلاء بصوته لمرشحين من اختياره”.

كما أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً بشأن توافد الأجهزة الأمنية على مراكز الاقتراع. وقالت الخلية في البيان: إنه “منذ الساعة الأولى لليوم الثامن من تشرين الأول، أبطال الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها يتوافدون بكثافة على مراكز الاقتراع للمشاركة الفعالة في التصويت الخاص بالقوات الأمنية، وسط تنظيم مهني عالي المستوى في هذا العرس الانتخابي في جميع محافظات العراق”.

ويشارك في هذا الاقتراع مليون و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، قبل يوم من انطلاق عملية التصويت العام غداً الأحد 10 تشرين الأول.

في غضون ذلك، قالت الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي: إنَّ “التصويت الخاص الذي انطلق صباح امس واستمر خلال النهار شمل القوات المسلحة والاجهزة الامنية فضلاً عن النازحين ونزلاء السجون (المحكومين بأقل من 5 سنوات)، وتم فتح مراكز بعدد 595 للتصويت الخاص بواقع 2584 محطة، جميعها قريبة من أماكن تواجد القوات الأمنية والعسكرية، فضلا عن انتشارها في عموم محافظات العراق”.

وأضافت أنه “تم أيضاً انطلاق الاقتراع للنازحين البالغ عددهم 120 ألفا و126 ناخبا فتحت لهم 186 مركزاً انتخابياً بواقع 309 محطات وتشمل أيضاً مخيمات النازحين البالغ عددها 27 مخيماً منتشرة في دهوك 16 وفي السليمانية 4 وفي أربيل 6 وفي نينوى 1، ومشمولة من ضمن المحطات المخيمات في أرجاء العراق فضلا عن المخيمات القريبة على أماكن تواجد النازحين”.

وبينت أنه “تم فتح محطات لاقتراع نزلاء السجون المحكومين بأقل من 5 سنوات والبالغ عددهم 671 ناخبا خصصت لهم 6 محطات كلها انطلقت في الساعة السابعة صباحاً، وهم نزلاء السجون في دهوك وواسط والمثنى والسليمانية”, مشيرة إلى أنَّ “فرق المراقبة الدولية بلغ عدد مراقبيها أكثر من 1500 تم اعتمادهم، وانطلق عدد من المراقبين المحليين الذين بلغ تسجيلهم واعتمادهم 147 ألفا و152 مراقبا محليا، فضلاً عن وكلاء الاحزاب السياسية الذين بلغ عددهم 457 ألفا و709 وكلاء، وهؤلاء جميعاً يراقبون عملية الانتخابات ولهم حق تقديم الشكوى في حال وجود أي خرق”.

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