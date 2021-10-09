الجامعة العربية ترحب بالتوقيع على خطة عمل لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي من ليبيا

القاهرة 9 تشرين الاول -رحبت جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم السبت، بنتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، المتمثلة بالتوقيع على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ودعت الجامعة جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إلى إبداء التعاون وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة، وباقي الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع سلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها.

كما أكدت الجامعة في بيانها أن توقيع الخطة وتنفيذها من شأنه ترسيخ سيادة ليبيا بالكامل، وضمان أمنها وسلامة أراضيها. وكانت “5+5″، اختتمت أمس الجمعة، اجتماعا دام 3 أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اتفق خلاله المشاركون على خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن.

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