العراق.. انتهاء التصويت الخاص في كردستان

انتهت عمليات الاقتراع الخاص في انتخابات البرلمان العراقي بإقليم كردستان بمشاركة أفراد وزارة الداخلية والبيشمركة إضافة إلى النازحين العراقيين في الإقليم .
وتشهد هذه الانتخابات منافسة حادة بين الأحزاب والقوى السياسية الكردية.
انتهت عمليات الاقتراع الخاص في انتخابات البرلمان العراقي بإقليم كردستان بمشاركة أفراد وزارة الداخلية والبيشمركة إضافة إلى النازحين العراقيين في الإقليم .
وتشهد هذه الانتخابات منافسة حادة بين الأحزاب والقوى السياسية الكردية.
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