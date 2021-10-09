العراق.. انتهاء التصويت الخاص في كردستان

انتهت عمليات الاقتراع الخاص في انتخابات البرلمان العراقي بإقليم كردستان بمشاركة أفراد وزارة الداخلية والبيشمركة إضافة إلى النازحين العراقيين في الإقليم .

وتشهد هذه الانتخابات منافسة حادة بين الأحزاب والقوى السياسية الكردية.