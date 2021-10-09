العراق .. بدء إغلاق المطارات والمنافذ البرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، السبت، بدء غلق المطارات والمنافذ البرية تزامناً مع اقتراب ساعة إجراء التصويت العام للانتخابات التشريعية.

وقالت الخلية في بيان ، إنه “تود اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أن تبين أنه من أجل تأمين العملية الانتخابية في البلاد، فقد بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء اليوم، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات، كما تمنع حركة العجلات التي تحمل اكثر من ٢ طن والستوتات والدراجات النارية وحركة القطارات، كما تؤكد اللجنة انه لا يوجد حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي”.

وأضافت، “يسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة إلى أخرى في حال كان ساكناً في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى”.

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