بعد غدا سيبقى كل شيء سيء مما كان عليه !!

بقلم مهدي قاسم

أغرب فئات وشرائح اجتماعية وأغرب انتخابات لأغرب ناخبين مع أغرب نتائج مضمونة مسبقا لأفسد أحزاب عمالة ستجري بعد يوم على غرار الانتخابات السابقة لا أكثر ولا أقل :

و في هذا المضمار ينبغي القول أنه لعل العراق يُعد من تلك البلدان القليلة جدا في العالم ، حيث تتحكم بمصيره أفسد أحزاب و أخطرها تخريبا وأشهرها عمالة علنا ، و أحيانا على الهواء الطلق افتخارا ، مع إجراء انتخابات بنتائج مضمونة مسبقا ،لكون القواعد الجماهيرية التصويتية لتلك الأحزاب والتيارات مكرسة أصلا و مسبقا لصالحها فحسب ، ومضمونة مائة بالمائة ، بشكل متفق عليه مقدما من قبل أحزاب المحاصصة واللصوصية ..

وهو الأمر الذي غير متاح لأحزاب وطنية و إصلاحية التي تفتقر إلى حجم جماهير الأحزاب الفاسدة والموالية للأجنبي الطامع بخيرات العراق ..

بالله عليكم فهل يوجد بلد في العالم فيه كل هذا التناقض الصارخ والوعي الوطني الهجين والمشوّه الفادح الذي يعاني منه تلك الجماهير” العريضة ” ؟ ..

إذ سوف تقوم ملايين من الناس بعملية تصويت لتكريس فقرهم وبؤسهم وسؤ الخدمات التي يعانون منها منذ 19 عاما ..

بينما هؤلاء يجب سوقهم إلى مصحات عقليةو نفسية للعلاج و الخلاص من تأذية النفس و كذلك باقي فئات وأفراد المجتمع ،بدلا من توجيههم نحو صناديق الاقتراع ….

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط