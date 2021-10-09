 بيان إستنكار لنقابة ذي قار وصحفيون يتوعدون برفع دعوى قضائية .

خبر / حسام جعفر الغزي

ادانت نقابة الصحفيين العراقيين فرع ذي قار ، الخميس ، إساءة مديرية بلدية الناصرية للصحفيين في المحافظة في التسويف والمماطلةالمتعمدة بعد إعلان مدير البلدية ” مؤيد كاظم ” عن قرب توزيع وجبة الصحفيين المستحقة .

حيث فوجئت نقابة الصحفيين بإخفاقات متعمدة ضد شريحة الصحفيين كما جاء في البيان عِند اكمال جميع متطلبات التوزيع اسوة بباقيالشرائح وإعلان شريحة الصحفيين في التوزيع بتصريح مباشر من مدير بلدية الناصرية الا ان الامور سارت بغير اتجاه في حرمان هذهالشريحة .

وقال نقيب الصحفيين في ذي قار السيد ” عبد الحسن داوود ” نعلن موقفنا الرافض ونشجب تلك الممارسات الغير قانونية والقسرية التيتتعمدها البلدية في التعامل مع السلطة الرابعة بنيل حقوقها رغم التضحيات التي قدمتها .

كما دعا ” داوود ” الحكومة المحلية ونقابة الصحفيين العراقيين ووزير البلديات والاشغال العامة الى تشكيل لجنة تحقيقة لغرض الكشف عنحقيقة واسباب تعمد الجهات المعنية في تحديها بعدم توزيع لشريحة الصحفيين المستحقة .

من جهة اخرى ، قال مدير بلدية الناصرية ” مؤيد كاظم ” ان شريحة الصحفيين لاتوجد لهم اي سندات اراضي ضمن المقاطعات المشمولةبتوزيع الاراضي بعدما صرّح بأيام عن توزيعه للصحفيين ، معبرًا في وصفه للسلطة الرابعة بذي قار بـ ” قطع اللملوم “.

حيث اثار تعبيره ( لملوم ) سخط الصحفيين في المحافظة والذي اعتبره الكثير هو محاولة للإستخفاف بكرامتهم وحقوقهم . مما دعا ذلك إلىتوعد بعض الصحفيين برفع دعاوي قضائية ضده في حال لم يقدم اعتذاره .

وقررت نقابة الصحفيين دعوة كافة وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والاذاعات والصحف والوكالات لمقاطعة جميع نشاطات بلدية الناصريةلحين إسترداد حقوق الصحفيين والتي انتهكت بحق غير مشروع في محاولة لإقصائهم عمدًا كما وصفها البيان ./ إنتهى

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