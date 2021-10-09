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تصفيات مونديال قطر.. روسيا تتجاوز سلوفاكيا بمساعدة النيران الصديقة (فيديو)

تصفيات مونديال قطر.. روسيا تتجاوز سلوفاكيا بمساعدة النيران الصديقة (فيديو)

حقق المنتخب الروسي فوزا صعبا على نظيره السلوفاكي 1-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة قازان المونديالي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة مدافع سلوفاكيا ميلان سكرينيار بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 16 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن متصدر المجموعة الثامنة منتخب كرواتيا الذي حقق فوزا مستحقا على مضيفه القبرصي بثلاثية نظيفة.

وفي المباراة الثالثة ضمن المجموعة الثامنة حقق المنتخب السلوفيني فوزا عريضا على نظيره المالطي برباعية نظيفة في عقر داره.

ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة:

1- كرواتيا 16 نقطة.

2- روسيا 16 نقطة.

3- سلوفينيا 10 نقاط.

4- سلوفاكيا 9 نقاط.

5- مالطا 4 نقاط.

6- قبرص 4 نقاط.

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