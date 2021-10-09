ضربات بتكتيك الحروب الجبليَّة تدمِّر مخابئ داعش

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

تعرَّضت عصابات داعش الإرهابية إلى ضربات أمنيَّة نفذتها ثلاثة تشكيلات لقوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ومشاة الجيش، اسفرت عن قتل عدد من الارهابيين وتدمير اوكارهم.

العمليات انطلقت من محافظة ديالى، وشرعت فيها قوات ثلاثة ألوية في الحشد الشعبي لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية في وادي ثلاب.

وقال قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي: إنَّ العملية طبق فيها نظام الحروب الجبلية وشهدت تقدم الأهداف راجلا وبشكل قفزات لتأمين المحاور، مشيرا إلى أنَّ العملية مسندة بنيران المدفعية وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية لمعالجة الأهداف التي وردت عنها معلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد الارهابيين.

ورافق عملية ديالى قصف جوي نفذته طائرات القوة الجوية على اوكار عصابات داعش في هذا الوادي، وعلى اثره خرجت قوة من قيادة عمليات ديالى للبحث والتفتيش وتم العثور على جثث للإرهابيين وطائرة مسيرة.

وفي نينوى، نفذت قوة من فرقة من المشاة عملية امنية في منطقة حمام العليل وتمكنت من قتل ثلاثة ارهابيين بعد رصد تحركاتهم بالكاميرات الحرارية خلال تواجدهم داخل وكر تابع لهم، بينما تمكنت قوة اخرى من القاء القبض على المتهم (ابراهيم العدواني)، وفق احكام المادة 4 ارهاب في ناحية زمار.

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