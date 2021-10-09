عائدات محمد صلاح من “إنستغرام” وترتيبه بين نجوم الدوري الإنجليزي

يبلغ عدد متابعي النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي 72 مليونا، مما يدل على نوع الجاذبية العالمية التي تجعله عرضا جذابا لأصحاب العلامات التجارية.

ومن بين 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك وإنستغرام”، يوجد 44.2 مليون على موقع “إنستغرام”، وهي منصة ليست أداة قوية لعلامة صلاح التجارية العالمية فحسب، بل إنها أيضا أداة مربحة للاعب البالغ 29 عاما، على حصد أموال كبيرة إلى جانب راتبه في ليفربول.

ووفقا لصحيفة “ليفربول إيكو” نقلا عن الدراسة الصادرة عن موقع Myprotein المتخصص في إحصائيات مواقع التواصل، فإن صلاح قادر على الحصول على ثالث أعلى عائدات من نشر صور أو منشورات إعلانية عبر موقع تداول الصور إنستغرام، في الدوري الإنجليزي.

ويدعي البحث أن صلاح لديه إمكانية كسب 189 ألف جنيه إسترليني للمنشور الواحد، وفي حالة إذا شارك محمد صلاح منشورا واحدا مدعوما شهريا، فيمكنه كسب 2.3 مليون جنيه إسترليني سنويا، في حين أن النشر الأسبوعي سيرفع هذا الرقم إلى 9.9 مليون إسترليني.

ويسبقه في الدوري الممتاز فقط كل من نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا فقط (208 ألف جنيه إسترليني) وزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو (1.5 مليون جنيه إسترليني)، إذ يتابع الأخير 350 مليون متابع على إنستغرام.

وفي مقارنة ببقية لاعبي ليفربول، كان البرازيلي روبرتو فيرمينو تاليا بمبلغ (56 ألف جنيه إسترليني لكل منشور)، يليه فيرجيل فان ديك (46 ألف جنيه إسترليني) وساديو ماني (37 ألف جنيه).

المصدر: liverpoolecho

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