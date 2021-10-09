فيلم «الامتحان» الكوردي يحصد جائزة أفضل سيناريو من مهرجان ألباني

حصد الفيلم الكوردي «الامتحان» السينمائي الروائي للمخرج شوكت امين كوركي، جائزة أفضل سيناريو في قسم المنافسة الرئيسية من مهرجان «تيرانا» الدولي للأفلام بدورته التاسعة عشرة في ألبانيا.

وتمكن فيلم «الامتحان» (ئه‌زموون) The Exam الذي أخرجه شوكت أمين كوركي وأنتجه ممد اكتاش Mehmet Aktas من إنتاج مشترك بين إقليم كوردستان ودولتي ألمانيا وقطر، وفي ظهوره الدولي الثاني، بعد أن عُرض في قسم المسابقة الرئيسية في مهرجان «تيرانا» Tirana السينمائي الدولي التاسع عشر، ووافقت جوائز الأوسكار Oscar® qualifying على جائزة أفضل سيناريو في قسم المسابقة الرئيسية لهذا الحدث السينمائي المرموق؛ وقد تم منحها بشكل مشترك لكل من شوكت أمين كوركي ومحمد رضا جوهري. وكان المهرجان قد عقد في الفترة من 24 إلى 30 أيلول / سبتمبر 2021 في تيرانا بألبانيا.

وضمت لجنة أعضاء التحكيم في قسم المنافسة الرئيسية بمهرجان تيرانا السينمائي الدولي الـ19، كل من: جيفاني روبيانو Giovanni Robbiano كاتب سيناريو من إيطاليا، وعصمت سيجارينا Ismet Sijarinaكاتب سيناريو ومخرج من كوسوفو، وسيمئون فنتيسلاوف Simeon Ventsislavov كاتب سيناريو من بلغاريا، وباربرا جاسر Barbara Gasser ناقد سينمائي نمساوي وعضو من رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود HFPA.

ويعد مهرجان «تيرانا» السينمائي الدولي من أبرز وأكبر التظاهرات السينمائية في البلقان، ويستهدف المهرجان إقامة مركز سينمائي ثقافي ومستقل مهم في تلك المنطقة، وينشد خلق أجواء ودية ومحفزة لصانعي الأفلام والمتحمسين في أوروبا والعالم، وتجمع عشاق السينما والطلاب من مختلف أصقاع الأرض.

الفيلم هو رابع عمل روائي طويل للمخرج الكوردي شوكت أمين كوركي، ومن إنتاج «ميتوس فيلم» Mîtos Film في برلين، «مستي فيلم» في السليمانية، ويعرض عالميا من قبل شركة «آرت هود» ArtHood الألمانية وأدى الأدوار في فيلم «الامتحان» مجموعة من الممثلين المشهورين وذوي الخبرة من إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن ..إلخ.

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