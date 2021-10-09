كوردستان تسجل 18 حالة وفاة وأكثر من 500 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكوردستانية، يوم السبت، عن تسجيل 18 حالة وفاة و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد أن مختبراتها انجزت 5523 فحصاً خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، أظهرت تسجيل 524 اصابة جديدة بالفيروس واكتساب 1856 مصاباً الشفاء من المرض، فيما تأكد تسجيل 18 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

وأشار البيان إلى أن الاحصاءات الكلية أكدت أن الوزارة قامت بحجر 21871 شخصاً خرجوا جميعاً بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، كما انجزت مختبراتها 3199282 عملية فحص اسفرت عن اكتشاف 342134 حالة اصابة بالمرض، وفيما اكتسب 311742 مصاباً الشفاء، بقي 24388 اخرون تحت الرعاية الطبية، في حين تأكد وفاة 6004 مصابين بسبب مضاعفات المرض منذ انتشار الجائحة