مراقبون ومنظمات محلية: لم نسجل خروقات

اكّدت مكاتب المفوضية ومراقبون ومنظمات محلية ان عملية الاقتراع الخاص تمت بسلاسة ولم تسجل اي خروقات تؤثر في سير العملية الانتخابية، بينما شهدت مراكز في بغداد والمحافظات يوم امس الجمعة اقبالا لافتا وسط تنظيم عال.

وانطلقت عملية الاقتراع الخاص في السابعة من صباح يوم امس واستمرت لغاية السادسة مساء، حيث شملت منتسبي القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون.

وقال عضو مكتب مفوضية انتخابات ميسان علاء عبد اللطيف :ان “هناك 25 الفا و700 منتسب مشمول بعملية الاقتراع الخاص في ميسان، تم توزيعهم على (38) محطة اقتراع، اضافة الى (40) نازحا ضمن محطتين، ومحطة واحدة لنزلاء سجن العمارة البالغ عددهم (112) نزيلا”.

واضاف ان “مراكز الاقتراع شهدت اقبالا كثيفاً من قبل ضباط ومنتسبي قيادة شرطة المحافظة وقوات الجيش والشرطة الاتحاية وباقي تشكيلات الأجهزة الامنية”.

واكد عبد اللطيف “توزيع منتسبي الاجهزة الامنية بين مراكز الاقتراع بشكل يضمن انسيابية الانتخابات وعدم “وجود تزاحم او ارباك، وكذلك لم تشهد الاجهزة الفنية اي تأخير”.

بدوره، قال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ميسان علي منعم لـ “الصباح”: ان “فرق المفوضية التي تولت متابعة الاقتراع الخاص، اكدت ان العملية جرت بانسيابية عالية من خلال الالتزام بالتعليمات الدقيقة لمكتب مفوضية انتخابات ميسان والاجهزة الامنية ايضا، ولم تحصل اي خرقات، ما عدا تاخر الوصل الخاص ببعض اسماء الناخبين من خلال تكرار بطاقاتهم الانتخابية وعدم وجود اسمائهم في مراكز الاقتراع”.

وفي بابل، قال مدير مكتب انتخابات المحافظة كفاح العامري: ان “عملية الاقتراع الخاص التي ضمت نحو 67 محطة، سارت بشكل انسيابي وشهدت اقبالا كبيرا على المراكز الانتخابية من قبل القوات الامنية”.

ولفت الى ان “عملية الاقتراع جرت بوجود مراقبين دوليين، حيث قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوزيعهم بين جميع المراكز الانتخابية”.

بدوره، اوضح مدير اعلام مكتب انتخابات بابل ان عدد المراكز المخصصة للتصويت الخاص بلغ 21 مركزا بواقع 67 محطة، حيث تم اقتراع القوات الامنية والنازحين فيها، وكانت نسبة المشاركة عالية ولم نؤشر اي خروقات من الناحية الامنية او عمل اجهزة التصويت”.

اما نقيب محاميي بابل احسان الهيكلي، فقال لـ”الصباح” انه “من خلال مراقبتنا للمراكز الانتخابية في يوم الاقتراع الخاص لاحظنا تنظيما مهنيا وانسيابية عالية خاصة وان المشاركة كانت نسبتها عالية”.

من جانبه، اكد مدير مكتب انتخابات النجف يوسف عبد العظيم الفتلاوي، ان “هناك إقبالا جيدا من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية على الاقتراع، وأن عملية الاقتراع تمت بكل انسيابية”.

واضاف ان “المكتب خصص 18 مركز اقتراع لتصويت الأجهزة الأمنية في المحافظة، الذين يبلغ عددهم 24376 ناخبا، أما تصويت النازحين فقد خصص له ثلاثة مراكز بواقع 1403 ناخبين”، مشيرا الى ان “هناك 14 منظمة مجتمع مدني وثلاثة آلاف مراقب شاركوا في متابعة الانتخابات”.

وفي الشأن نفسه، ذكر اعلام مفوضية انتخابات كربلاء ان “طوابير كبيرة اصطفت على مراكز الاقتراع في كربلاء في الاقتراع الخاص”.

وبين، ان “هناك 14 مركز اقتراع في المحافظة تم تخصيصها لعملية الاقتراع الخاص”.

وشهدت مدينة اربيل ايضا اقبالا على جميع مراكز الاقتراع الخاص البالغة 52 مركزا من قبل القوات الامنية بمختلف صنوفها والبالغ عددهم 90 الفا و 54 ناخبا، فيما توجه النازحون الى الادلاء بأصواتهم في 20 مركزا انتخابيا والبالغ عددهم 25 الفا و 200 ناخب.

وقال مدير اعلام مكتب مفوضية الانتخابات في اربيل احمد مازن السامرائي لـ”الصباح”: ان “عملية الاقتراع الخاص بالقوات الامنية جرت بانسيابية عالية، وان العملية الانتخابية سارت بشكل جيد من دون مشكلات او معوقات”.

وتابع ان “العديد من منظمات المجتمع المدني والمراقبين تواجدوا في مراكز الاقتراع، حيث بلغ عدد المراقبين المحليين 1145 مراقبا ضمن 29 منظمة ونقابة وشبكة”.

اما مسؤول اعلام مكتب انتخابات اربيل احمد مازن فقد ذكر لـ”الصباح” ان “هناك بعض المشكلات البسيطة التي حدثت بشأن تصويت النازحين، تضمنت عدم وجود اسمائهم في مراكز الاقتراع وتبين انهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم في محافظة اربيل، اما باقي الامور فجرت بشكل طبيعي، كالمحافظة على النظام والامن والاجراءات الصحية ونقل الناخبين من المخيمات الى مراكز الاقتراع”.

وفي السليمانية، اوضح المكتب الاعلامي لمفوضية الانتخابات في المحافظة خلال ايجاز صحفي قدمه لوسائل الاعلام وحضرته “الصباح” ان “الاقتراع الخاص للقوات الامنية جرى بانسيابية عالية واقبال كبير”.

واشار الى “تخصيص 41 مركزا للاقتراع الخاص بواقع 198 محطة وعدد الناخبين 84775، اما عدد الناخبين من النازحين والمهجرين فقد بلغ 11115 صوتوا في 9 مراكز و29 محطة وكان اقبال النازحين جيدا ايضا”.

ونوه بان “عدد الناخبين من السجناء بلغ 94 صوتوا في مركزين”، لافتا الى “نجاح الخطة الامنية التي رافقت عملية الاقتراع، فضلا عن ان التنظيم في مراكز الاقتراع كان عاليا ولم يؤخر اي من المصوتين”.

بدوره، بين المراقب نيران حسين من منظمة (كي) للتربية والتنمية، احدى منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان في تصريح لـ”الصباح” ان “مشكلات الاقتراع الخاص تقريبا لا تكاد تذكر، ومنها ما يتعلق بعدم احضار منتسب القوات الامنية المستمسك الرسمي ويكون بيته بعيدا في القرية او القضاء ولم يسمح له بالتصويت وفقا لتعليمات مفوضية الانتخابات”.

وحددت المراقبة باخان عبدالله مصطفى من منظمة بناز شهيدان في السليمانية في تصريح لـ”الصباح” ان “المشكلات التي واجهتنا اليوم هي توقف الاجهزة التي يتم بها التصويت لبضع دقائق نظرا للزخم الذي حصل عليها بسبب الاقبال الكبير من قبل افراد القوات الامنية وتمت معالجة الامر”.

الى ذلك، قال مدير مكتب الديوانية الانتخابي فارس العطية لـ “الصباح” : ان “مراكز الاقتراع الخاص شهدت إقبالًا ملحوظا للمصوتين الذين يبلغ عددهم 19 الف ناخب”.

من جانبه، ذكر مدير المركز الاعلامي في الديوانية عيسى الكعبي ان “التقارير التي وردت الى المركز اكدت ان الاقتراع الخاص جرى بانسيابية ونسبة عالية من الشفافية”.

وفي الملف نفسه، قال مدير مكتب انتخابات كركوك لؤي اغا لـ “الصباح”: ان “عملية الاقتراع الخاص شملت اكثر من 47 الفا من القوات الامنية”، مضيفا انه “تم تامين وتوفير الحماية لنقل الصناديق ومكان حفظها وفق الخطة اللوجستية والامنية التي وردت من الجهات المعنية في بغداد”.

ونوه بان “الاستعدادات اكتملت ايضا ليوم الاقتراع العام من خلال اعداد 315 مركزا فيها 2047 محطة اقتراع يغطيها 2495 موظف اقتراع و ان هناك مراقبين دوليين ومحليين”.

من جهته، اوضح مسؤول اعلام المفوضية علي عباس لـ”الصباح”، ان “عملية الاقتراع الخاص في كركوك شملت ايضا فئة النازحين، حيث خصصت لهم اربعة مراكز يقترع فيها 6 الاف نازح”.

واكد ان “عملية الاقتراع تمت بسلاسة في عامة المراكز ولم يسجل اي مؤشر سلبي في الاجهزة او اي شيء اخر”.

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