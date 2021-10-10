إصابة جنديين اثنين في هجوم مسلح على مركز انتخابي في ديالى

أفادت مصادر أمنية عراقية ، اليوم الأحد ، بإصابة جنديين اثنين في هجوم مسلح على مركز انتخابي في محافظة ديالى (مركزها بعقوبة) شرقي بغداد .

هذه المصادر، أشارت الى ان “مسلحين أطلقوا النار على مدرسة المهتدى بالله ، وهي مركز انتخابي يدلي الناخبون فيها بأصواتهم في ناحية السعدية (60 كلم شمال شرق بعقوبة)”.

موضحة ، أن ” قوات الجيش تصدت للمهاجمين وردت بإطلاق النار عليهم “، منوهة الى أن “جنديين اثنين أصيبا بجروح، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار ، فينا لم يتم تسجيل إصابات في صفوف الناخبين.

وفيما اتهمت هذه المصادر ، مسلحي داعش بالوقوف وراء الهجوم ، أشارت الى ان قوات أمنية إضافية وصلت إلى موقع الهجوم لتأمينه وملاحقة المهاجمين.

ويعتبر الهجوم الأول من نوعه منذ فتحت صناديق الاقتراع أبوابها صباح الأحد ، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة الذي يشارك نحو 250 ألف عنصر أمن عراقي في تأمين مراكز الاقتراع الخاصة بها والمنتشرة في انحاء البلاد.

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