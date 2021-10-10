إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق وإقليم كوردستان

أغلقت ، مساء الاحد ، صناديق الاقتراع العام في العراق وإقليم كوردستان ، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003 ، لاختيار برلمان جديد.

وتشير أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، إلى أن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة.

وتنافس 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، في الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.

ووفق المفوضية، فإن النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة فقط من عملية الاقتراع.

وسيتم اعتماد النتائج الإلكترونية من أجهزة الاقتراع مباشرة، كما ستجري المفوضية عملية عد وفرز يدوي لعدد من المراكز لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم نقل النتائج المخزنة في أجهزة التصويت بواسطة شريحة تخزين إلى مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد.

وعند ورود شكاوى أو وجود شكوك بوجود تلاعب في مركز معين، فإن المفوضية قد تجري عملية تدقيق من خلال العد والفرز اليدوي لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.

إغلاق احد مراكز الاقتراع في العاصمة اربيل مع انتهاء الموعد المحدد للتصويت الساعة 6 مساءً