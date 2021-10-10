(( الكرامة )) التي أضاعتها الصور

( الصمت الإنتخابي ) ثمَّ بدء الكارثة والإعصار والزلزال والحرب الضروس بين القبائل والعشائر والكتل والمتنفذين والمقاولين وحملة عروش التسلط للفوز بمقاعد ممثلي البرلمان .. ولستُ هنا في مجال الإعتراض أو التنديد أو المدح والقذف .. فقد سبقَ السيفُ العَذَل .. وذهب ( العراق ) أدراج الرياح وستدخل مرةً أخرى في صراعات واتهامات متبادلة بين المسؤولين الجدد لن يجنِ منها المواطن إلا المزيد من الفقر والحرمان والبطالة ونقص الخدمات وكثرة المشاكل .. لكني أذكر من سيفوز في هذه اللعبة أنَّ عليه واجباً آخر يتعلق بكرامته أولاً ثم كرامة الناس والمحافظة على ما تبقى من أرضٍ نظيفة في كافة مدن العراق الخالدة .. ورُغم أنني لستُ من المؤيدين لما قام به بعض المواطنين من تمزيق وتكسير وضرب بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء كالفؤوس والخناجر والسيوف والسكاكين و( الدرنفيسات) لملصقات المرشحين ورش بعضها بالنفط الأسود بل وصل الأمر إلى قيام البعض إلى ثقب عيون بعض المرشحين أو التركيز على بعض أجزاء وجوههم في الصور وهو أمر لا يليق بأبناء العراق اليوم لأن المتضرر الأول والأخير المواطن نفسه والمدن التي كانت جميلة .. فبعد ساعات ستترك أطنان من قوائم الحديد والخشب وأكثر من مليون ملصق بدءاً من الصغيرة جداً والتي وُزعت باليد وانتهاءً بالكبيرة جداً حتى وصل حجم بعضها بما يعادل واجهة بناية كاملة من خمسة طوابق .. لم أجد مرشحاً واحداً تابع ما تعرضت له ملصقاته وصوره من تخريب وتمزيق وهو ما يمس كرامته قبل كل شيء فهل يرضى أبسط انسان بل حتى الطفل الصغير أن تمزق صورته أمامه وترمى بالشارع ؟ كيف أتعب المرشحون ومن معهم أنفسهم في إلصاق وتثبيت عشوائي لتلك الدعايات الإنتخايية وتحويل جميع المدن الى بحيرة غير جميلة وراكدة من الحديد والخشب والفلكس والقماش الممزق والحبر وهي اضافة جديدة لمسلسل التلوث البيئي في تلك المدن فضلاً عن المنظر المروع والمرعب لكل شوارع مدن العراق ودوائرها وأزقتها ومشافيها وجدرانها وحتى جوامعها من مخلفات الملصقات .. هل يرضى أي مرشح أن تتمزق صورته أمامه أم سيقيم الدنيا ولايقعدها .. لكنه يرضى بأن تتحول المدينة الى اكوام من الحديد والتمثيل بالصور .. دعوة صادقة لمن سيفوز ويعتلي منصة عرش المجلس من جديد أو ممن خسر في الانتخابات أن يتقوا الله في أنفسهم قبل كل شيء ثم في مدنهم .. بل ادعو إلى الزام جميع المرشحين من فاز او من سيعترض الى رفع ملصقاته وخزنها في بيته للاستفادة منها في أوقات الطوارئ أو اعادتها الى مكاتب الخط والطباعة ..