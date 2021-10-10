تقيم جامعة طهران بمشاركة جامعة الکوفة

وبمساندة جامعات رصينة ومؤسسات علمية من خمس دول هي: ايران والعراق وتركيا والجزائر ولبنان، وبأربع لغات هي: العربية والفارسية والانكليزية والفرنسية

المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية والتفاعل الحضاري

(الدراسات المقارنة في اللغة والأدب)

يسعى المؤتمر إلى دعوة عدد من العلماء للاطلاع على آرائهم ومشاريعهم العلمية وما يقدمونه من أجل الانتفاع من اللغة العربية وتوظيفها في الهوية الإنسانية للحضارة الإسلامية؛ والارتقاء بالمجتمعات نحو استثمار الموروث في تعزيز القيم للولوج نحو مستقبل مشرق.

محاور المؤتمر:

أولا: الدراسات المقارنة بين العربية واللغات الشرقية كالفارسية والتركية والسريانية وغيرها من اللغات کالإنجلیزیة والفرنسیة.

ثانیا: أثر القرآن الكريم والنصوص الدینیة في اللغات والآداب الأخری.

ثالثا: صورة الآخر في الأدب العربي.

رابعا: صورة الآخر العربي في الآداب الأخرى.

خامسا: الدراسات اللغویة بین العربیة واللغات الأخرى.

سادسا: العلاقات اللغویة والأدبیة بین العربیة واللغات الشرقیة في ظل العولمة.

سابعا: الآفاق التداولية في استعمال العربية المعاصرة في الوطن العربي وبلدان العالم الإسلامي.

ثامنا: الآفاق المستقبلیة في العلاقة بین العربیة واللغات الأخری.

تاسعا: إشکالیة مناهج الدراسات المقارنة بین العربیة والآداب الأخری.

عاشرا: دور الشعوب والأمم المختلفة في إغناء التراث الأدبي العربي.

الحادي عشر: دور الاستشراق في اللغة العربیة وآدابها.

الثاني عشر: دور النصارى وجهودهم في إثراء التراث الأدبي العربي عبر الترجمات والتألیفات.

شروط وآليات المشاركة:

1ــ التزام الباحث بالمنهج العلمي الرصين، والبحث الجاد من أجل الوصول إلى نتائج ايجابية.

2ــ أن تكون المشاركة العلمية أصيل في بابها، وغير منشورة أو مستلة، ولم تقدم في مؤتمر سابق.

3ــ أن يقدم الباحث ملخصاً قوامه (۲۵۰ کلمة)؛ ثم مشاركة علمیة لا تتجاوز (۲۰ صفحة) مع سيرة علمية للمشارك. وتكون الطباعة word))، بخط نوع Simplified Arabic))، وحجم الخط (14) للمتن.

4- المشاركة مجانية و في حال النشر الالكتروني المصنف والمبوب يحتسب مبلغ 50 دولار مع طبع محدود لمجلدات كتاب وقائع المؤتمر من أجل توزيعها على مجموعة من الجامعات والمؤسسات العلمية المعنية.

5ــ یقام المؤتمر علی نحو حضوري في جلسته الافتتاحیة وافتراضی لجلساته العلمیة، وعند إمکان إقامته حضوریا بجمیع جلساته؛ تضاف رسوم لمن يرغب بالحضور تتضمن السکن ومتعلقاته وحقیبة المؤتمر والتنقل الداخلي من السکن إلی قاعات المؤتمر وبالعکس فضلا عن جولات سیاحیة، ویکون استقبال الضیوف في محل السکن وتودیعهم منه.

6ــ المؤتمر حاصل على تصنيفISC من طهران ورقم ايداع لكتابه من بغداد.

لغة المؤتمر: اللغة العربية، واللغة الفارسیة، واللغة الانجلیزیة، واللغة الفرنسیة.

المواعيد

– آخر موعد لاستلام الملخصات وأوراق العمل 10/۱۲/2021م.

– آخر موعد للإبلاغ عن قبول الملخصات 10/۱/۲۰۲۲م.

– آخر موعد لاستلام البحوث الکاملة 10/۲/۲۰۲۲م.

– موعد انعقاد المؤتمر في یومي الثلاثاء والأربعاء 1– ۲/۳/۲۰۲۲م.

مکان إقامة المؤتمر:

جامعة طهران ــ مجمع الفارابي ــ مدينة قم

طریق التواصل:

009647808986837 واتساب ــ تلغرام ــ فايبر.

00989124711346 واتساب ــ تلغرام ــ فايبر.

البريد الالكتروني [email protected]

رئيس مجمع الفارابي رئيس المؤتمر

أ.د. عليرضا محمد رضائي أ.د. سـليم الجصاني

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