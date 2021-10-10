المفوضية تحسم موعد اعلان نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة

أكدت مفوضية الانتخابات، الاحد، ان الساعات المقبلة سيتم اعلان نسبة المشاركة في الانتخابات والنتائج ستعلن خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقالت جمانة الغلاي في تصريح ان “النسبة التي خرجت اول مرة ليست دقيقة ولم تنشر عبر المنصات الرسمية للمفوضية ونسبة المشاركة ستعلن خلال الساعتين القادمتين”.

واضافت ان “النتائج الاولية للتصويت العام والخاص ستعلن بعد 24 ساعة التزاما بقانون الانتخابات”.

وتابعت، انه “بعد ذلك ستبدا مرحلة الشكاوى وبعدها الطعون لحين اكتمال اجوبة الهيئة القضائية من ثم اعلان النتائج التي سيصادق عليها القضاء”.

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