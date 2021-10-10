انطلاق الدورة الـ34 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين في اصفهان

انطلقت يوم الجمعة 8 اكتوبر 2021، الدورة الـ34 من مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي الدولي، إحياء لذكرى الشهيد “علي لندي”، في مدينة أصفهان (وسط البلاد).

وكتب وزير الثقافة الايراني “محمد مهدي إسماعيلي”. بمناسية اليوم الأول من المهرجان الدولي لافلام الأطفال واليافعين الرابع والثلاثين رسالة بهذا الخصوص مؤكدا فيها على أهمية مهرجان افلام الأطفال واليافعين نظرا لأن السينما الوطنية الإيرانية تتمتع بمكانة جديرة بالاهتمام في العالم.

لطالما كان المهرجان السينمائي الدولي للأطفال واليافعين مكانا لعودة التعاطف والتعاون بسبب الحضور الحلي لأبناء هذه الأرض. كما أنه تنتج أحلام اليقظة الطفولية والمراهقة حيوية ونشاط وتضيف اللون والأمل إلى دور حقائق عالم اليوم.

وأشار إسماعيلي إلى أن أهمية مهرجان افلام الأطفال واليافعين ليست خفية عن أي شخص نظرا لأن السينما الوطنية الإيرانية تتمتع بمكانة جديرة بالاهتمام في عالم الفنون على مستوى العالم.

وقال اسماعيلي: نأمل من الفنانين والمخرجين الإيرانيين الملتزمين بتوظيف الثقافة الإسلامية ان يرعون الأجيال ليس فقط لتكون قادرة على الوقوف والمقاومة في وجه أنظمة الهيمنة ولكن أيضا للعب دور فعال ورائد في إعادة بناء الحضارة الإسلامية الجديدة والتقدم نحو قمم التميز والتطور.

ولفت إسماعيلي إلى أن شعار المهرجان لهذا العام بعنوان “سينما الأرض الخيالية” يعبر عن الرسالة الجادة للفن السابع في الحفاظ على روح الحلم والبهجة للأطفال واليافعين في بلادنا والعالم بأسره. من خلال التفكير في غد مليء بالحيوية السلام والصداقة والتخفيف من ألم الأطفال واليافعين والأسر التي فقدت عزيز إثر فيروس كورونا.

وأضاف إسماعيلي أنه تتمثل إحدى أولويات السينما الإيرانية في تحسين كمية ونوعية الأعمال التي تركز على أطفال ويافعي اليوم كي يكونوا صناع المستقبل الفخورين لإيران الإسلامية. مضيفا نأمل بتعاضد وتعاطف وتعاون الفنانين والمؤسسات الثقافية أن يتجسد هذا الأمر على ارض الواقع في المستقبل القريب.

وأعتبر إسماعيلي إن إقامة هذا الحدث الثقافي، من خلال التقيد الصارم بالإجراءات الصحية، من أجل الحفاظ على القيم الثقافية وحمايتها واجبا عظيما، متابعا هذا الحدث سيضيف ورقة ذهبية أخرى إلى ذكريات والاعمال الجماعية لأبناء هذه الأرض.

ويقام المهرجان الدولي الرابع والثلاثون لأفلام الأطفال واليافعين، برعاية علي رضا تابش في الفترة (8 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021) تحت شعار “السينما أرض الخيال.

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