(بالصور والفيديو) حلبجة: مسلحون من الاتحاد الوطني يعتدون على أحد كوادر الديمقراطي الكوردستاني

أقدم مسلحون تابعون لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، على الاعتداء بالضرب على أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ناحية بياره التابعة لمنطقة هورامان في محافظة حلبجة، ما أسفر عن إصابته بجروح.

ووفق المعلومات الواردة ، فقد تعرض أحد كوادر الديمقراطي الكوردستاني، يدعى (لقمان صالح)، لاعتداء أسفر عن إصابته بجروح.

نور الدين بشارةتي، مسؤول مؤسسة انتخابات الديمقراطي الكوردستاني في حلبجة، قال بالصدد لـ (باسنيوز): «قام أحد مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني مع قوة مسلحة ترافقه، اليوم، بالاعتداء على بيشمركة من الفرع 12 للديمقراطي الكوردستاني وكوادر الحزب والمواطنين في المركز الانتخابي بمدرسة بياره شريف».

وأشار إلى أن سبب الاعتداء هو أن الديمقراطي الكوردستاني كان قد حصل في جميع الانتخابات السابقة على النسبة الأعلى من الأصوات في بياره، لذا يحاول الاتحاد الوطني تخويف ناخبي الديمقراطي الكوردستاني.

كذلك قال علي حمه أمين، أحد ناخبي الديمقراطي الكوردستاني المتواجد في المدرسة أثناء الاعتداء: «لقد أخبرونا بقدوم قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني، ولا زال أحد مسؤولي الاتحاد متواجداً أمام المدرسة مع قوة مسلحة، لذا لم نتمكن من التصويت حتى الآن».

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