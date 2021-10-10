بالفيديو.. “بيج رامي”.. أول عربي يحصل على لقب “مستر أولمبيا” للمرة الثانية على التوالي

أول عربي يتوج بلقب مستر أولمبيا، لاعب كمال الأجسام المصري بيج رامي، يفوز باللقب، للعام الثاني على التوالي بعد منافسة للمرة الثانية مع الأمريكي براندون كيري، المتوج باللقب عام 2019.

كما أن تتويج المصري جاء ضمن المنافسات التي أقيمت في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

تقرير مصور لقناة “الغد”، أشار إلى أن رامي توج العام الماضي باللقب، واقتنص الميدالية الذهبية ليصبح أول مصري يقتنص اللقب، وثاني عربي بعد اللبناني سمير بنوت.

هذه ليست أول بطولة يفوز بها بيج رامي ولكنها الأهم عالميا وفي عام 2013 حصل على بطولة “نيويورك للمحترفين”، وعام 2015 أول مصري يفوز بلقب “أرنولد كلاسيك”، في البرازيل.

عام 2017 فاز بلقب أرنولد كلاسيك أوروبا والدة رامي وأسرته احتفلوا بطريقتهم الخاصة بعد فوزه باللقب، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء كبيرا بانتصاره.

رامي تسلم شيكا بنكيا بقيمة 400 ألف دولار كجائزة عن فوزه بالميدالية الذهبية.

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